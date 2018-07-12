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Honor 10 Türkiye'de satışa sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.07.2018 17:20 | Son Güncelleme

Çinli Honor’ın en yeni amiral gemisi cep telefonu Honor 10, Türkiye’de piyasaya sürüldü.

Honor 10 Türkiye'de satışa sunuldu

Genç ve trendy akıllı telefon markası Honor’un Mayıs ayında Londra’da düzenlenen etkinlikle tanıttığı yeni amiral gemisi telefonu Honor 10, Türkiye pazarına sunuluyor.

Sadece Hepsiburada üzerinden tüketicilerin beğenisine sunulacak amiral gemisi Honor 10, ürün özelliklerine göre uygun fiyatla satışa çıkarılıyor. Honor 10’un Türkiye’ye girişi, Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Telefonda bulunan iki önemli özelikten ilki; akıllı telefonun çift objektifli kamera uygulanan gelişmiş AI 2.0 teknolojisi. İkincisi ise Honor 10 CMF tasarım, 15 kat parıldayan renkten oluşan çarpıcı nano ölçekli optik kaplamayla 3D cam ile dikkat çekici bir tasarıma sahip olması. Honor 10, Hepsiburada'da 12 Temmuz Perşembe günü öglen 12.00'den itibaren 2.999' TL fiyatıyla satışa sunuldu.

Basın toplantısında konuşan Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang,“Başarıya ulaşmanın tek yolu, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve onlara iyi bir ürün sunmaktır. Türk tüketicisi Honor markasını sevdi. Bu Türk müşterilere getirdiğimiz üçüncü model.

Biz sadece Türkiye'de iyi bir ürün getirmiyoruz, Türk gençler için burada yeni bir yaşam tarzı sunmak istiyoruz, onlar sadece müşterilerimiz değil, bizim ilhamımız. Artık küresel dijital stratejimiz ile paralel olarak lider kanal ortağı ile birlikteyiz. Yeni ürünlerle yıl sonuna kadar ürün portföyümüzü genişletiyor olacağız” dedi.

Honor 10 telefonun garantisi Huawei tarafından sağlanacak!

Honor’un Türkiye’deki tek satış kanalı olmaktan dolayı mutluluk duyduklarına belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan şunları söyledi: “Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada olarak, aylık ortalama 80 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlıyoruz. Türkiye’de online alışveriş yapmak için internete girenlerin %63’ü Google’da arama yaparken, %61’i Hepsiburada’da arama yapıyor.

Bu da bizim yalnızca bir online satış kanalı değil, aynı zamanda da müşterilerle etkin iletişim sağlayan güçlü bir pazarlama platformu olduğumuzu açıkça gösteriyor. Türkiye’nin lider e-ticaret platformu olan Hepsiburada, dijital tüketiciye ulaşmak için güçlü bir kanal konumunda. Bu gücümüzü Honor ile paylaşmaktan ve Honor 10’un Türkiye’deki tek satış kanalı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Honor 10’un garantisi ve servisi Huawei teknik servis tarafından sağlanacak. Yurtiçi ve UPS ile işbirliği içerisinde, İstanbul içinde 1 saat içinde, İstanbul dışında 3 günlük hızlı servis ile alınabilecek.

Kaynak: Teknolojioku

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Honor’un yeni akıllı telefonu Hepsiburada ile Türkiye’deHonor’un yeni akıllı telefonu Hepsiburada ile Türkiye’de
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