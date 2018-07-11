Honor 10 Türkiye fiyatı belli oldu mu?

Nisan ayında Türkiye pazarına Honor 7X ve Honor 9 Lite modelleriyle giriş yapan Honor markası, üçüncü modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Huawei'nin alt markası olan ve donanım özellikleri bu markanın bileşenlerinden oluşan Honor, mayıs ayında Londra'da düzenlediği bir etkinlikle yeni modeli Honor 10'u tanıtmıştı.

Yarın İstanbul'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla Türkiye pazarında da satışa sunulacak olan Honor 10 akıllı cep telefonunun fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak markanın Türkiye resmi Twitter hesabında yayınlanan bir paylaşım fiyat hakkında bazı ipuçları içeriyor.

Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang tarafından yapılan açıklamaya göre Honor 10 Türkiye'de 3000 TL altında bir fiyat etiketi ile satılacak. Elbette bu açıklama kesin bir rakamı ifade etmiyor. Zira bu değer 2499 TL olabileceği gibi 2999 TL de olabilir. Hatta rakamın 2299 TL bile olabilme ihtimali var.

İngiltere fiyatı 399 Pound olan telefonun bugünün kuru ile sadece döviz karşılığı 2491 TL yaptığı düşünülürse Türkiye pazarına bu rakamdan daha aşağı bir fiyatla gelmesinin mümkün olmayacağını düşünüyoruz. Telefonun Avrupa fiyatı ise 399 Euro. Bu da kaba bir hesapla 2205 TL'ye karşılık geliyor.