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Honor 7A ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

Huawei, Honor 7 serisine bir yeni model daha ekledi. Çin’de resmen tanıtılan Huawei Honor 7A uygun fiyatlı giriş seviye bir akıllı telefon. Telefonun 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu 130 dolar, 3 GB/32 GB versiyonu ise 160 dolar etiket fiyatına sahip.

Honor 7A ortaya çıktı

Honor 7A, 18:9 oranında 720 x 1440 piksel çözünürlükte 5.7 inç ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 430 yonga setinden alan Honor 7A’da 3000 mAh batarya bulunuyor. Telefonun parmak izi okuyucusuna arka kapakta yer veriliyor.

Telefonda 13 + 2 megapiksel çift arka kamera bulunuyor. Honor 7A’nın 13 megapiksel ana kamerası 1080p video çekebiliyor. Telefonun ön yüzünde ise yüz tanıma özelliği içinde kullanabilecek LED flash ile birlikte 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Honor 7A’nın güzel yanlarından biri çift SİM kart özelliği. Telefonda ayrıca microSD hafıza kartı içinde bir giriş bulunuyor. Telefon Magic Night Black, Platinum Gold, Aurora Blue olarak adlandırılan siyah, altın ve mavi renk seçenekleri ile satışa çıkacak.

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Honor 7A Huawei teknoloji

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