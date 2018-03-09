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Honor 7C geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay TENAA performans testinde görülen Honor 7C’nin yakın tarihte tanıtılması bekleniyordu. Huawei’nin alt markası olan Honor, Çinli sosyal medya sitesi Weibo’da paylaştığı poster ile telefonun tanıtım tarihini duyurdu.

Honor 7C geliyor

Posterde de görüldüğü gibi telefonun tanıtım tarihi 12 Mart olarak belirlendi. 18:9 oranında 1440 x 720 çözünürlükte 5.99 inç ekrana sahip telefonda iki SİM kartı ve bir microSD hafıza kartı olmak üzere üç kart girişi bulunacak.

7C’nin bir diğer öne çıkan özelliği ise çift arka kamerası. Telefonda 13 + 20 megapiksel çift arka kamera ve 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Telefonun diğer özellikleri arasında tercihe bağlı olarak 3 GB yada 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 2900 mAh batarya bulunuyor.

Android 8.0 Oreo işletim sistemini kullanacak olan 7C, piyasaya altın, mavi ve siyah renkleriyle çıkacak. Telefonun etiket fiyatının 200 euro olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Honor 7C Huawei

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