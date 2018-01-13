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Honor 7X’e yakından bakıyoruz

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 13.01.2018 11:15 | Son Güncelleme 4 saat önce

Orta segmentte ilk defa full view ekranla öne plana çıkan Honor 7X, ekran gövde oranı, dayanıklılık ve kalite yöntemi ile fark yaratıyor.

Honor 7X’e yakından bakıyoruz

Oyun sevenler Honor 7X ile, 18:9 ekran oranı ile oyun oynarken daha büyük ekranda daha fazla görerek oynadıkları oyunları daha keyifle deneyimlemeleri sağlanıyor. Bu ürün çift lensli 16MP + 2MP arka kamera ve (F/0.95 – F/16)lık aperture ile Phase Detection Auto Focus (PDAF) ile DSLR düzeyinde fotoğraf kalitesine ulaşıyor. Ayrıca Selfie fanları içinde daha keyifli hale geliyor.

Bunun yanında geliştirilmiş yüz tanıma sistemi ve müzik sistemi ile genç kesimin etkileneceği yeni teknolojilere sahip. Yapısal Işık teknolojisi, kameranın derinlik bilgilerini yakalamasına ve zengin ve doğru yüz ayrıntıları elde etmesine yardımcı olabiliyor. “Yüz kilidini açma” güvenliğini ve yüzü yeniden yapılandırmanın canlılığını önemli ölçüde arttırıyor; yeni sanal gerçekliği ve yüz animasyonu ve küçük nesne yeniden yapılandırması gibi artırılmış gerçeklik uygulamalarını sağlıyor.

Sync Play teknolojisi, çeşitli mobil aygıtların kablosuz bağlantıyı kullanarak aynı anda aynı müziği çalmasını sağlar. Surround ses efektini büyük ölçüde geliştirir ve gerçekten etkileyici bir müzik ortamı oluşturur

Tek bir şarj ile 3.340mAh ile Honor 7X , 24 saatten fazla kullanıma sahip. Güçlü Octa-core Kirin 659 ve GPU ile Honor 7X , kendi fiyat segmentinde rakiplerine zor anlar yaşatıyor.

Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji honor 7x

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