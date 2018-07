Honor 9 Lite A101'de!

Dört kamera ile en güzel anları yakalayın

Ön ve arka yüzde toplam dört kamera taşıyan Honor 9 Lite, aynaya benzeyen arka yüzü ile çarpıcı bir görünüme sahip. Nano ölçekteki optik kaplama ile ışık altında parıldayan yüzeyi ile zarafeti temsil eden telefonun ön ve arka yüzündeki çift mercekli 13 MP + 2 MP kameralar, her anı eşit netlikte ve çarpıcılıkta yakalıyor. Güncellenen Güzelleştirme özelliği, portreleri ve selfie’leri optimize ederek her an en iyi şekilde görünmeyi sağlıyor.

Gece Siyahı ve Safir Mavisi renk seçeneklerine sahip Honor 9 Lite, uygun fiyat seçeneği ile A101 mağazalarında tüketicilerle buluşuyor.

Honor 9 Lite özellikleri

5.65 inç 2160 x 1080 piksel IPS LCD ekran

428 ppi piksel yoğunluğu

18:9 ekran oranı

3 GB RAM

32 GB + microSD (256 GB maksimum)

Huawei Kirin 659, Sekiz çekirdekli (4x2,36 GHz + 4x1,7 GHz)

Mali-T830 MP2 GPU

Ana kamera 13 Megapiksel +2 Megapiksel, Full HD video kayıt

Ön Kamera: 13 Megapiksel + 2 Megapiksel, Full HD video kayıt

3000mAh Pil

Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz

Bluetooth BT4.2

GPS/Glonass/Beidou

Parmak izi algılayıcı, Yakınlık algılayıcı, Ortam ışığı algılayıcı, Pusula, Yerçekimi algılayıcı, Telefon durumu belirtici

Gece Siyahı, Safir Mavisi, Buzul Grisi renk seçenekleri

149 gram

Kaynak: Teknolojioku