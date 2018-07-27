HABER

Honor 9 Lite A101'de!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2018 11:49 | Son Güncelleme

Honor’ın 4 kameralı fiyat/performans canavarı modeli Honor 9 Lite, A101'de 1.199 TL fiyat etiketiyle 2 Ağustos’ta satışa sunuluyor.

Honor 9 Lite A101'de!

Çinli Honor'ın geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında satışa sunduğu Honor 9 Lite modeli yeni bir fırsatla Türk tüketicisiyle buluşuyor. 2 Ağustos 2018 Perşembe gününden itibaren Türkiye çapında A101 mağazalarında satılacak olan Honor 9 Lite, 1.199 TL'ye satın alınabilecek. Telefonun piyasaya sürüldüğü tarihteki fiyatı 1.299 TL olmuştu. Yani 100 TL'lik bir indirim söz konusu.

Honor 9 Lite’ın A101 mağazalarında satışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, “Dijital bir marka olarak dijital satış kanallarından sonra fiziksel bir satış kanalı olan A101’de yer almak bizim için önemli bir adım oldu. Türk tüketicisinin telefonlarımızı görebileceği ve deneyimleyebileceği satış kanallarını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Honor 9 Lite, standart 5,2 inç ekranlık gövdesine 5,65 inç uçtan uca FullView HD ekran sığdırmayı başarıyor. İçerisindeki ultra hızlı 16 nm, sekiz çekirdekli Kirin 659 çipset ve gelişmiş grafik işlemci ünitesi, Android 8.0 ve EMUI 8.0’ın yetenekleriyle birleşerek akıcı ve hızlı bir kullanım deneyimi ortaya koyan Honor 9 Lite, 3 GB bellek ve 32 GB depolama seçeneği A101'de satışa sunuluyor.

Dört kamera ile en güzel anları yakalayın
Ön ve arka yüzde toplam dört kamera taşıyan Honor 9 Lite, aynaya benzeyen arka yüzü ile çarpıcı bir görünüme sahip. Nano ölçekteki optik kaplama ile ışık altında parıldayan yüzeyi ile zarafeti temsil eden telefonun ön ve arka yüzündeki çift mercekli 13 MP + 2 MP kameralar, her anı eşit netlikte ve çarpıcılıkta yakalıyor. Güncellenen Güzelleştirme özelliği, portreleri ve selfie’leri optimize ederek her an en iyi şekilde görünmeyi sağlıyor.

Gece Siyahı ve Safir Mavisi renk seçeneklerine sahip Honor 9 Lite, uygun fiyat seçeneği ile A101 mağazalarında tüketicilerle buluşuyor.

Honor 9 Lite özellikleri
5.65 inç 2160 x 1080 piksel IPS LCD ekran
428 ppi piksel yoğunluğu
18:9 ekran oranı
3 GB RAM
32 GB + microSD (256 GB maksimum)
Huawei Kirin 659, Sekiz çekirdekli (4x2,36 GHz + 4x1,7 GHz)
Mali-T830 MP2 GPU
Ana kamera 13 Megapiksel +2 Megapiksel, Full HD video kayıt
Ön Kamera: 13 Megapiksel + 2 Megapiksel, Full HD video kayıt
3000mAh Pil
Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Bluetooth BT4.2
GPS/Glonass/Beidou
Parmak izi algılayıcı, Yakınlık algılayıcı, Ortam ışığı algılayıcı, Pusula, Yerçekimi algılayıcı, Telefon durumu belirtici
Gece Siyahı, Safir Mavisi, Buzul Grisi renk seçenekleri
149 gram

Kaynak: Teknolojioku

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
Netflix profil fotoğrafı özelliğini güncellediNetflix profil fotoğrafı özelliğini güncelledi
Devil’s Hunt tanıtıldıDevil’s Hunt tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Honor A101 akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

İlginizi Çekebilir

Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş

Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş

Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!

Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir

Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak

Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak

BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!

BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Xbox Live Gold'un Ağustos oyunları belli oldu!

Xbox Live Gold'un Ağustos oyunları belli oldu!

Netflix profil fotoğrafı özelliğini güncelledi

Netflix profil fotoğrafı özelliğini güncelledi

Devil’s Hunt tanıtıldı

Devil’s Hunt tanıtıldı

Uygulamayı hackle 100 bin dolar ödülü kap!

Uygulamayı hackle 100 bin dolar ödülü kap!

Firefox otomatik oynatılan reklamları engelliyor!

Firefox otomatik oynatılan reklamları engelliyor!

2018 MacBook Pro ısınma sorunu çözüldü

2018 MacBook Pro ısınma sorunu çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.