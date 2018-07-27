Honor 9 Lite A101'de!

Çinli Honor'ın geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında satışa sunduğu Honor 9 Lite modeli yeni bir fırsatla Türk tüketicisiyle buluşuyor. 2 Ağustos 2018 Perşembe gününden itibaren Türkiye çapında A101 mağazalarında satılacak olan Honor 9 Lite, 1.199 TL'ye satın alınabilecek. Telefonun piyasaya sürüldüğü tarihteki fiyatı 1.299 TL olmuştu. Yani 100 TL'lik bir indirim söz konusu.
Honor 9 Lite’ın A101 mağazalarında satışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, “Dijital bir marka olarak dijital satış kanallarından sonra fiziksel bir satış kanalı olan A101’de yer almak bizim için önemli bir adım oldu. Türk tüketicisinin telefonlarımızı görebileceği ve deneyimleyebileceği satış kanallarını artırmaya devam edeceğiz” dedi.
Honor 9 Lite, standart 5,2 inç ekranlık gövdesine 5,65 inç uçtan uca FullView HD ekran sığdırmayı başarıyor. İçerisindeki ultra hızlı 16 nm, sekiz çekirdekli Kirin 659 çipset ve gelişmiş grafik işlemci ünitesi, Android 8.0 ve EMUI 8.0’ın yetenekleriyle birleşerek akıcı ve hızlı bir kullanım deneyimi ortaya koyan Honor 9 Lite, 3 GB bellek ve 32 GB depolama seçeneği A101'de satışa sunuluyor.
Dört kamera ile en güzel anları yakalayın
Ön ve arka yüzde toplam dört kamera taşıyan Honor 9 Lite, aynaya benzeyen arka yüzü ile çarpıcı bir görünüme sahip. Nano ölçekteki optik kaplama ile ışık altında parıldayan yüzeyi ile zarafeti temsil eden telefonun ön ve arka yüzündeki çift mercekli 13 MP + 2 MP kameralar, her anı eşit netlikte ve çarpıcılıkta yakalıyor. Güncellenen Güzelleştirme özelliği, portreleri ve selfie’leri optimize ederek her an en iyi şekilde görünmeyi sağlıyor.
Gece Siyahı ve Safir Mavisi renk seçeneklerine sahip Honor 9 Lite, uygun fiyat seçeneği ile A101 mağazalarında tüketicilerle buluşuyor.
Honor 9 Lite özellikleri
5.65 inç 2160 x 1080 piksel IPS LCD ekran
428 ppi piksel yoğunluğu
18:9 ekran oranı
3 GB RAM
32 GB + microSD (256 GB maksimum)
Huawei Kirin 659, Sekiz çekirdekli (4x2,36 GHz + 4x1,7 GHz)
Mali-T830 MP2 GPU
Ana kamera 13 Megapiksel +2 Megapiksel, Full HD video kayıt
Ön Kamera: 13 Megapiksel + 2 Megapiksel, Full HD video kayıt
3000mAh Pil
Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Bluetooth BT4.2
GPS/Glonass/Beidou
Parmak izi algılayıcı, Yakınlık algılayıcı, Ortam ışığı algılayıcı, Pusula, Yerçekimi algılayıcı, Telefon durumu belirtici
Gece Siyahı, Safir Mavisi, Buzul Grisi renk seçenekleri
149 gram
Kaynak: Teknolojioku
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