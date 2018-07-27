Honor 9 Lite A101'de!

Çinli Honor'ın geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında satışa sunduğu Honor 9 Lite modeli yeni bir fırsatla Türk tüketicisiyle buluşuyor. 2 Ağustos 2018 Perşembe gününden itibaren Türkiye çapında A101 mağazalarında satılacak olan Honor 9 Lite, 1.199 TL'ye satın alınabilecek. Telefonun piyasaya sürüldüğü tarihteki fiyatı 1.299 TL olmuştu. Yani 100 TL'lik bir indirim söz konusu.

Honor 9 Lite’ın A101 mağazalarında satışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, “Dijital bir marka olarak dijital satış kanallarından sonra fiziksel bir satış kanalı olan A101’de yer almak bizim için önemli bir adım oldu. Türk tüketicisinin telefonlarımızı görebileceği ve deneyimleyebileceği satış kanallarını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Honor 9 Lite, standart 5,2 inç ekranlık gövdesine 5,65 inç uçtan uca FullView HD ekran sığdırmayı başarıyor. İçerisindeki ultra hızlı 16 nm, sekiz çekirdekli Kirin 659 çipset ve gelişmiş grafik işlemci ünitesi, Android 8.0 ve EMUI 8.0’ın yetenekleriyle birleşerek akıcı ve hızlı bir kullanım deneyimi ortaya koyan Honor 9 Lite, 3 GB bellek ve 32 GB depolama seçeneği A101'de satışa sunuluyor.