Honor 9 Lite satış rekoru kırıyor! Peki Honor 9 Lite Türkiye satış fiyatı nedir?

Akıllı telefonun genç, trend belirleyen dijital markası Honor’un aralıkta tanıttığı dört kameralı akıllı telefonu Honor 9 Lite, şık tarzı, dört mercekli kamerası ve üstün kullanıcı deneyimi ile teknoloji basınının devleri tarafından övgü yağmuruna tutuldu. Nisan ayında Türkiye’de satışa çıkan Honor 9 Lite, ultra ince yapısı, zarif görünümü ve 2,5D cam arka kaplama sayesinde parıldayan arka yüzüyle akıllı telefon dünyasının seçkin bir üyesi oldu. Tarz sahibi görünümü kadar performansıyla da öne çıkan Honor 9 Lite’ın hem ön hem arka yüzünde 13 MP + 2 MP çift mercekli kamera yer alıyor. Bu kameralar, güncellenmiş, özelleştirilebilen ve detayları vurgulayan Güzelleştirme özelliği sayesinde herkesin en iyi fotoğrafını çekiyor. Kullanıcı arayüzünün en güncel sürümü EMUI 8.ile Yüz Tanıma özelliğine kavuşan Honor 9 Lite, yeni ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimini tüketicilerin parmaklarının ucuna taşıyor. Uluslararası teknoloji basınından övgü yağmuru ABD merkezli teknoloji haber sitesi Android Authority, Honor 9 Lite’a 10 üzerinden 8,3 puan verirken, telefonu “bütçe sınıfında dört kamera” olarak tanımladı. Android Authority, Honor 9 Lite’ın çarpıcı tasarımını şu yorumla takdir etti: “Kendi fiyat sınıfındaki herhangi bir yekpare metal gövdeli cihazdan daha premium bir his veriyor ve kalabalıktan sıyrılıyor.”

Teknoloji ve iş dünyasının kesişim noktasında yer alan ZDNet ise Honor 9 Lite için 10 üzerinden 8,5 puan verdi ve telefonu “Erişilebilir Android’lerin lideri” olarak tanımladı. Honor, gençlerin erişebildiği bir marka olmaktan gurur duyuyor ve ZDNet, Honor 9 Lite’ın erişilebilirliğini “Kendi fiyatı için çıtayı yukarı çekerek, geçilmesi gereken erişilebilir Android akıllı telefon oluyor” ibaresiyle vurguladı. İngiltere merkezli en iyi teknoloji yayınlarından Tech Advisor, Honor 9 Lite’a uzman görüşünde 5 üzerinden 4,5 yıldız vererek, telefonu tavsiye etti. Tech Advisor, sadece 199 poundluk fiyatını, 18:9 ekranını, Android Oreo’yu ve dört kamerasını şöyle değerlendirdi: “(Honor 9 Lite) çerçevesiz tasarım sunan ve 18:9 ekran oranına sahip olan en uygun fiyatlı telefonlardan birisi.” Dünyanın en çok satan teknoloji dergilerinden Stuff, Honor 9 Lite için 5 yıldızlık mükemmel puanı layık gördü. Dört kamerayı, 18:9 ekran oranını ve cam arka yüzeyi vurgulayan Stuff, Honor 9 Lite’ı “200 pound altında mükemmel kelepir” ve “satın alınabilecek en iyi bütçe telefonlarından birisi” olarak nitelendirdi.