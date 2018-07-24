Honor 9N duyuruldu!

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılan Honor 9i modelinin global versiyonu olan Honor 9N’yi resmi olarak duyurdu.
Kirin 659 işlemcisinden güç alacak olan yeni Honor 9N, 13MP+2MP olmak üzere çift arka kameraya sahip. Ayrıca yüz tanıma kilidi de destekleyen 16MP’lik bir kamera da bulunuyor cihazda. Öncelikle fiyatına göre telefonun oldukça iyi özelliklere sahip olduğunu belirtmeden geçmeyelim.
Genel olarak teknik özelliklere bakacak olursak;
İşlemci: Kirin 659
RAM: 3GB/4GB
Depolama: 32GB/64GB/128GB
Ekran: 5.84 inç Full HD+
Arka Kamera: 13MP+2MP
Ön Kamera: 16MP
Batarya: 3000mAh
İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Bağlantı: 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS / GLONASS
Toplamda dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Honor 9N, 3GB RAM+32GB ROM’lu versiyonu 175 dolar, 4GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu 205 dolar, 4GB RAM+128GB ROM’lu versiyonu ise 265 dolardan satışta olacak.
Telefonu Avrupa pazarına ne zaman geleceği ise henüz açıklanan detaylar arasında yer almıyor maalesef.
Kaynak: Teknolojioku
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