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Honor Note 10 haftaya geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.07.2018 08:15 | Son Güncelleme

Huawei’nin alt markası Honor yeni amiral gemisi telefonunu duyurmaya hazırlanıyor. Honor Note 10 şimdi de TENAA’da ortaya çıktı, tüm özellikleri netleşti!

Honor Note 10 haftaya geliyor

Note 10’un Çin lansmanına bir hafta gibi bir süre kaldı. Bazı özellikleri uzun süredir bilinen dev ekranlı telefonun neredeyse tüm özellikleri bugün TENAA veritabanından basına ulaştı.

Yeni amiral gemisinin öne çıkan tarafı, yeni nesil bir “phablet” olması. Bu bağlamda 6.95 inçlik dev Full HD+ çözünürlükte bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekranın AMOLED olacağı da biliniyor. Yongaseti tahmin edilebileceği üzere Kirin 970. Bellek seçenekleri ise 6 ve 8 GB olacak. microSD kart slotunun yanında 64/128/256 GB depolama seçenekleriyle gelecek olan cihaz bu konuda sorun yaratmayacak.

İşin kamera tarafında ise kardeşi Honor 10‘a fazlasıyla benzerlik gösteriyor. Bu bağlamda 16 + 24 MP çift arka kamera ve 13 MP‘lik ön kameranın görev alması bekleniyor. Note 10 tıpkı kardeşinde olduğu şekilde yapay zeka destekli bir dizi yazılıma da sahip olacak. GPU Turbo yine varsayılan olarak gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Honor Honor Note 10

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