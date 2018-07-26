Honor Note 10 haftaya geliyor

Note 10’un Çin lansmanına bir hafta gibi bir süre kaldı. Bazı özellikleri uzun süredir bilinen dev ekranlı telefonun neredeyse tüm özellikleri bugün TENAA veritabanından basına ulaştı.
Yeni amiral gemisinin öne çıkan tarafı, yeni nesil bir “phablet” olması. Bu bağlamda 6.95 inçlik dev Full HD+ çözünürlükte bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekranın AMOLED olacağı da biliniyor. Yongaseti tahmin edilebileceği üzere Kirin 970. Bellek seçenekleri ise 6 ve 8 GB olacak. microSD kart slotunun yanında 64/128/256 GB depolama seçenekleriyle gelecek olan cihaz bu konuda sorun yaratmayacak.
İşin kamera tarafında ise kardeşi Honor 10‘a fazlasıyla benzerlik gösteriyor. Bu bağlamda 16 + 24 MP çift arka kamera ve 13 MP‘lik ön kameranın görev alması bekleniyor. Note 10 tıpkı kardeşinde olduğu şekilde yapay zeka destekli bir dizi yazılıma da sahip olacak. GPU Turbo yine varsayılan olarak gelecek.
Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak
Alexandra Sabuncu olayında şok tanık ifadesi: 3 erkek kaçtı!
Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!
Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Trump: AB ile anlaşma sağladık
Yunan feribotu arızalandı: 168 yolcu vardı... Türkiye harekete geçti
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!
Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı
İşte medeniyetin uğramadığı topraklardaki gizemli yaşam! Savaşın ne olduğunu dahi bilmiyorlar
Doğum anı böyle görüntülendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum