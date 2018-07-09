Honor Note 10 sızdırıldı!

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden olan Honor, Türkiye'de de faaliyetlerine başladı. Nisan ayında Honor 7X ve Honor 9 Lite modelleriyle Türkiye pazarına giren markanın bir sonraki ürünü ise mayıs ayında Londra'da tanıtılan Honor 10 olması bekleniyor.

Honor 10 beklenirken firmanın bir diğer modeli olan Honor Note 10 ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialara göre yeni model büyük ekranlı olacak. Resmi olarak şirketin başkanı George Zhao tarafından onaylanan yeni modele ait olduğu iddia edilen bir görsel de yayınlandı.

Honor Note 10 fotoğrafı sızdı

Kod adı Ravel olan telefonun arkasını gösteren bu görselde firmanın daha önceki modellerinden farklı olarak çift kamera modülünün yatay yerine dikey olarak konumlandığı görülüyor. Huawei P20 Pro'dakine benzeyen bu tasarıma parlak bir arka gövde eşlik ediyor. Bu kamera modülünün hemen altında ise parmak izi okuyucu yer alıyor. Telefonla ilgili tek bir görsel sızdığı için ön yüzü hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor.