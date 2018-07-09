Honor Note 10 sızdırıldı!

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden olan Honor, Türkiye'de de faaliyetlerine başladı. Nisan ayında Honor 7X ve Honor 9 Lite modelleriyle Türkiye pazarına giren markanın bir sonraki ürünü ise mayıs ayında Londra'da tanıtılan Honor 10 olması bekleniyor.
Honor 10 beklenirken firmanın bir diğer modeli olan Honor Note 10 ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialara göre yeni model büyük ekranlı olacak. Resmi olarak şirketin başkanı George Zhao tarafından onaylanan yeni modele ait olduğu iddia edilen bir görsel de yayınlandı.
Honor Note 10 fotoğrafı sızdı
Kod adı Ravel olan telefonun arkasını gösteren bu görselde firmanın daha önceki modellerinden farklı olarak çift kamera modülünün yatay yerine dikey olarak konumlandığı görülüyor. Huawei P20 Pro'dakine benzeyen bu tasarıma parlak bir arka gövde eşlik ediyor. Bu kamera modülünün hemen altında ise parmak izi okuyucu yer alıyor. Telefonla ilgili tek bir görsel sızdığı için ön yüzü hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor.
Honor Note 10'un bilinen teknik özellikleri
Telefonun bugüne kadar ortaya çıkan özelliklerine bakacak olursak: Karşımıza 6.9 inçlik Super AMOLED bir ekranlı model çıkıyor. Bu ekranın çözünürlüğünün 2K olacağı söylenirken işlemci olarak Huawei'nin Kirin 970 çipsetini kullanacağı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama, GPU Turbo teknolojisini (Huawei'nin geliştirdiği ve Honor telefonlarda da kullanılan bir tür oyun performans modu), 6.000 mAh pil diğer özellikler arasında bulunacak. Honor Note 10'un ana kamerası 16 Megapiksel çözünürlüklü dual kamera sistemi ile donatılmış. Kamerada yapay zeka desteği de sunacak telefonun hızlı şarj desteğinin olması da bekleniyor.
Kaynak: Teknolojioku
Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz
Diplomatik kriz kapıda! Rusya bu kez sert çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin
Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...
Hükümetler onları yok etmek için can atıyor! Sadece 180 kişi kaldılar
Son dakika! OHAL kapsamında yeni bir kararname daha: KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Tren kazası sonrası sosyal medyada yardım çığlığı!
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum