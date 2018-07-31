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Honor Note 10'un fiyatı belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

Honor Note 10'un fiyatı ortaya çıktı. Telefon beklendiği gibi uygun bir fiyattan satılacak.

Honor Note 10'un fiyatı belli oldu!

Çinli üretici Honor'ın dev ekranlı modeli olması beklenen Honor Note 10'un satış fiyatı internete düştü. 7 inçe yakın ekran büyüklüğü ile devasa bir telefon olması beklenen Honor Note 10 ile ilgili birçok bilgi internete düşmüştü. Şimdi bunlara bir de fiyat bilgisi eklendi. 5000 mAh pili olacağı bilgisi ile ilgili haberini de yaptığımız Honor Note 10'un fiyatı ise markadan beklendiği gibi uygun olacak.

Slashleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre telefonun fiyatı yaklaşık olarak 440 olacak. Tam bir fiyat/performans canavarı olması beklenen modelin, çentikli bir telefon olacağı ve arka yüzünde parmak izi okuyucusuna sahip olacağı biliniyor. Telefonun bugüne kadar birçok özelliği de ortaya çıkmıştı. Yeni modelin kısa bir süre sonra tanıtılması bekleniyor.
Honor Note 10 bilinen teknik özellikleri

Honor Note 10, 6.95 inçlik bir ekrana sahip olarak gelecek. Bu eknanın çözünürlüğü ise Full HD+ olacak. Ekran LCD yerine Super AMOLED teknolojisini kullanacak ve Huawei’nin en güçlü işlemcisi olan Kirin 970’ten güç alacak.Honor Note 10, 8 GB’a kadar RAM, 512 GB’a kadar da dahili depolama alanı seçenekleri sunacak kullanıcılara. Honor Note 10, toplamda iki farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak. (Mavi ve Siyah).

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Marka olarak Türkiye pazarında da faaliyet gösteren Honor, geçtiğimiz aylarda Honor 7X ve Honor 9 Lite modellerini satışa sunmuştu. Firma temmuz ayının ortalarında yeni modeli Honor 10'u da Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Çinli bir marka olan Honor, Huawei'nin alt markası olarak biliniyor. Markanın kullandığı birçok donanım Huawei tarafından üretiliyor. Örneğin Honor 10'da kullanılan Kirin 970 işlemcisi Huawei tarafından üretildi. 

İşlemci: Huawei Kirin 970
RAM: 6GB/8GB
Depolama: 64GB/128GB/512GB+MicroSD
Ekran: 6.95 inç Full HD+ Super AMOLED
Arka Kamera: 16 MP, f1.8 diyafram + 24 MP, f1.8 diyafram
Ön Kamera: 13 MP
Batarya: 4900 mAh
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
Bağlantı: 4G VoLTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Type-C

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Honor Note 10 teknoloji

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