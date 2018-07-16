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Honor Note 10'un özel versiyonu geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2018 14:19 | Son Güncelleme

Note 10 hakkında gelen bilgilere göre “Rolls Royce Edition” isimli yeni bir model daha satışa sunulacak.

Honor Note 10'un özel versiyonu geliyor!

Teknoloji devi Huawei‘nin alt markası olan Honor, Note 10 modeliyle birçok kullanıcıyı sevindirmeyi başardı. Note 10 hakkında gelen bilgilere göre karşımızda “Rolls Royce Edition” isimli çok özel bir versiyon daha mevcut.

Son dönemde akıllı telefon firmaları ile otomobil markalarının ortaklık kurarak telefon sunmaları iyice popülerleşti diyebiliriz. Akıllara ilk gelen ise Oppo ile Lamborghini ve Huawei ile Porsche Design arasında yapılan ortaklıklar. Honor ise kendisine lüks denilince akla gelen ilk otomobil firması Rolls Royce‘u seçmiş gibi duruyor kendisine.

Sızan bilgilere göre telefon, şimdilik sadece arkasını gösteriyor. Normalden farklı olarak arkasında bir Rolls Royce logosunun yer aldığı model, esas farkını yazılım ve kutu içeriğinde gösterecek deniyor. Modelin fiyatı ise 1.500 dolar seviyesinde olacak sızıntılara göre.

Gelecek olan model hakkında tek çıkan detay bununla da sınırlı değil. Honor Note 10‘un diğer renk seçenekleri de ortaya çıkmış durumda. Burada gerçekten ilginç kombinasyonlar ve renk seçenekleri bizleri karşılayacak gibi duruyor. Tasarımı genel olarak büyük bir sürpriz oluşturmayan telefon, oldukça ince çerçeveler üzerine kurulu.

Ön yüzünde fiziksel bir buton yer almayan telefon, sevindirici şekilde bir ekran çentiğine de sahip değil. Parmak izi sensörü arkasında bulunan Note 10, şimdiden en çok beklenenler listesinde kendisine yer edinmiş durumda.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Honor Note 10 Huawei

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