Honor Note 10 yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye pazarında da yer alan bir marka olan Honor, kısa bir süre önce Honor 10 modelini de satışa sundu. Henüz resmi olarak duyurulmuş olmasa da Honor 10'un büyük ekranlı modeli olması beklenen Honor Note 10 isimli yeni telefonla ilgili sızıntılar devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve bu yeni modele ait olduğu iddia edilen arka yüz fotoğrafından sonra şimdi de telefonun ön yüzünü gösteren bir fotoğraf internete düştü. Ortaya çıkan fotoğrafa göre telefonun ön yüzünde çentik bulunmayacak. Oldukça ince bir çerçevesi olan Honor Note 10'un ön yüzünde fiziksel bir tuş yer almıyor.

Öte yandan yine ön yüze ait olduğu iddia edilen ikinci bir fotoğraf da internete düştü. İkinci fotoğrafta daha yakından bir çekim görülüyor ve telefonun ana ekranı fotoğraflanmış. Yan çerçevelerin neredeyse olmadığı, alttan ve üstten çerçevelerin ise oldukça az olduğu telefonun şık göründüğü bir gerçek.

Honor Note 10'un bilinen teknik özellikleri



Telefonun bugüne kadar ortaya çıkan özelliklerine bakacak olursak: Karşımıza 6.9 inçlik Super AMOLED bir ekranlı model çıkıyor. Bu ekranın çözünürlüğünün 2K olacağı söylenirken işlemci olarak Huawei'nin Kirin 970 çipsetini kullanacağı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama, GPU Turbo teknolojisini (Huawei'nin geliştirdiği ve Honor telefonlarda da kullanılan bir tür oyun performans modu), 6.000 mAh pil diğer özellikler arasında bulunacak. Honor Note 10'un ana kamerası 16 Megapiksel çözünürlüklü dual kamera sistemi ile donatılmış. Kamerada yapay zeka desteği de sunacak telefonun hızlı şarj desteğinin olması da bekleniyor.

Kaynak: Teknolojioku

