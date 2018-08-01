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Honor Play tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.08.2018 13:45 | Son Güncelleme

Honor, yeni oyun odaklı akıllı telefonu Honor Play’i oyun severler için tanıttı.

Honor Play tanıtıldı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt Honor, Honor Note 10 ile birlikte yeni oyun odaklı akıllı telefonu Honor Play’i de oyun severler için tanıttı.

İçerisinde barındırdığı özellikler sayesinde gerçektende bir ''oyun telefonu'' olmayı başaran Honor Play, birçok oyuncuyu kendisine çekecektir diye düşünüyorum.

Huawei’nin mevcut en güçlü işlemcisi olan Kirin 970’ten güç alan Honor Play, 4GB ve 6GB RAM seçenekleri ile geliyor. 6,3 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlükte IPS LCD ekrana sahip olan cihaz, Mali-G72 MP12 grafik birimi ile oyunlarda oldukça akıcı görüntüler sağlıyor. GPU Turbo desteği ile gücüne güç katan Honor Play, Histen Audio teknolojisi ile 7.1 sistemleri destekliyor.
Honor Play duyuruldu!

Genel olarak telefonun teknik özelliklerine bakacak olursak;

İşlemci: Kirin 970
RAM: 4GB/6GB
Depolama: 64GB+MicroSD
Ekran: 6,3 inç Full HD+ IPS LCD
Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram
Ön Kamera: 16MP, f/2.0 diyafram
Batarya: 3750mAh
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Honor Play, 4 GB’lık versiyonu için 290 dolar, 6 GB’lık versiyonu için ise 360 dolar fiyat etiketine sahip.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
honor play teknoloji

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