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Honor'un yeni telefonu Honor 9X Lite tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 08.02.2018 10:46 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Honor sevgililer gününe özel olarak yeni bir Honor 7X modeli çıkaracağının açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın ardından dört kameralı Honor 9X Lite modelinin tüm özellikleri belli oldu.

Honor'un yeni telefonu Honor 9X Lite tanıtıldı

Honor tarafından tanıtılan 9X Lite düşük fiyatı ile kullanıcıların dikkatini çekti. Sadece Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'da satışa sunulacak telefon, Full HD+5,65 inç Full View ekranla karşımıza çıkıyor. Mevcut dahili depolama kapasitesi 32 GB olan telefonun hafızası microSD ile artırılabiliyor. Tasarımında ince ekran çerçeveleri kullanılan cihazın, 2,36 GHz hızında 8 Çekirdekli Kirin 659 işlemcisi ve 3 GB RAM'i bulunuyor. Arka tarafında 13 Megapiksel ve 2 Megapiksel çift kamera bulunuyor.

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Ayrıca telefonun ön tarafında da aynı çözünürlükte çift kamera kullanılmış. Bu kameralar sayesinde fotoğraf çekerken arka planı bulanıklaştırabiliyorsunuz. Honor telefonda parmak izi sensörünü arka tarafa yerleştirmeyi tercih etmiş. 3.000 mAh pil kapasitesine sahip olan telefon Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile geliyor. Telefonun fiyatı ise 230 euro olarak belirlenmiş.

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Anahtar Kelimeler:
honor 9x lite teknoloji

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