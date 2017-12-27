Horlamaya son veren gözlük!

Snore Circle adı verilen bu özel gözlükler, uyurken gelecek ışığa karşı gözleri koruduğu gibi aynı zamanda önemli bir görevi daha üstleniyor. Üzerinde bulunan titreşim motorları ile birlikte Snore Circle horlamayı engelleyebiliyor. Peki bir gözlük nasıl oluyor da bunu başarabiliyor? Uykunuz esnasında horlamaya başladığınız anda 36 farklı seviyede titreşimler ileten cihaz, horlamanızı engellemeye yardımcı oluyor. Uyku başladığı anda 36 farklı seviyede titreşimi kullanarak horlamayı önlüyor.

Standart bir göz bandında olduğu gibi yumuşak ve rahat materyallerden üretilen Snore Circle, aynı zamanda bir akıllı telefon uygulamasına da sahip.

Uygulama aracılığıyla, gece boyunca geçirdiğiniz uyku kalitenizi ve durumunuzu detaylı bir şekilde görmek mümkün. Gece boyunca kaç kere horladığınızı ve horlamanızın kaç kere kesildiği kayıt eden cihaz, hatta horladığınız anın sesini bile kaydediyor.

32 gram ağırlığında olan cihaz, Bluetooth 4.0 teknolojisi aracılığıyla akıllı telefonunuz ile haberleşiyor. iOS 7.0, Android 4.3 işletim sistemi ve sonrasını destekleyen cihaz, 80 mAhbatarya kapasitesine sahip. Ürünün dolu şarj ile ne kadar süre kullanılabildiği belirtilmemiş. Ürünün kutu içeriğinden 1 Adet Snore Circle akıllı göz bandı, kullanım kılavuzu ve şarj kablosu çıkıyor.

Ürünün fiyatı 59 dolar...