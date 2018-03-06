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HP hastanelere özel ürünler üreteceğini duyurdu!

Enes Usta Enes Usta
TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden biri olan HP hastanelere özel bilgisayar ve ekran üreteceğini duyurdu. Tıp alanında çok fazla teknolojik gelişme olmasına rağmen kullanılan ürünlerin o kadar yeterli olmadığını biliyoruz. Bilgisayarların yoğun olarak kullanılmamasının sebebi ise hijyen ve yaydığı radyasyon.

HP hastanelere özel ürünler üreteceğini duyurdu!

HP duyurduğu 3 modelde, tamamen anti bakteriyel olduğunu söylüyor. Mikroplara karşı dirençli ve güvenilir olmasını yanı sıra doktor eldivenleri ile çalışabilen dokunmatik ekran geliştirdi. Aynı zamanda geliştirilen 3 ürün hastanede kullanılan temizlik malzemelerine karşı dirençli.

3 model şu şekilde;

    • HP EliteOne 800 Healthcare
  • HP Healthcare Edition Clinical Ekran
  • EliteBook 840 Healthcare

Bu modellerin arasında olan dizüstü bilgisayarın bir diğer özelliği ise temizlik esnasında bilgisayarı kapatmadan tüm fonksiyonlarını durdurabilmeniz. Bu sayede temizlik esnasında yanlış işlem yapmanız mümkün değil.

hp-laptop

Bu bilgisayarlar çalınma riskine karşı özel izole edildiği söyleniyor ve her birinde parmak izi okuyucu var. Bunun yanı sıra HP tarafından geliştirilmiş farklı yazılımlar olduğu söyleniyor.
HP’nin geliştirdiği bu ürünler mayıs ayında satışa çıkıyor. İlk satış sürecinde hastaneler ve kliniklere satılacağını düşünüyorum.

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HP hastane teknoloji özel ürün

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