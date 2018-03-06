HP hastanelere özel ürünler üreteceğini duyurdu!

HP duyurduğu 3 modelde, tamamen anti bakteriyel olduğunu söylüyor. Mikroplara karşı dirençli ve güvenilir olmasını yanı sıra doktor eldivenleri ile çalışabilen dokunmatik ekran geliştirdi. Aynı zamanda geliştirilen 3 ürün hastanede kullanılan temizlik malzemelerine karşı dirençli.
3 model şu şekilde;
Bu modellerin arasında olan dizüstü bilgisayarın bir diğer özelliği ise temizlik esnasında bilgisayarı kapatmadan tüm fonksiyonlarını durdurabilmeniz. Bu sayede temizlik esnasında yanlış işlem yapmanız mümkün değil.
Bu bilgisayarlar çalınma riskine karşı özel izole edildiği söyleniyor ve her birinde parmak izi okuyucu var. Bunun yanı sıra HP tarafından geliştirilmiş farklı yazılımlar olduğu söyleniyor.
HP’nin geliştirdiği bu ürünler mayıs ayında satışa çıkıyor. İlk satış sürecinde hastaneler ve kliniklere satılacağını düşünüyorum.
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