HTC bundan sonra daha az telefon çıkaracak

Teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinden HTC, zor zamanlardan geçiyor. Bildiğiniz gibi Tayvanlı telefon üreticisinin geliri son birkaç çeyrektir düşüşte. Şirketin bu düşüşü 2018’de de sürüyor. Şirket haziran ayında da gelirinde büyük düşüş yaşadı.

Tayvanlı telefon üreticisi haziran ayında 62 milyon euro gelir elde etti. Oysa şirketin geçtiğimiz yılın haziran ayında 192 milyon euro gelir açıklamıştı. Bu da şirketin gelirinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %67 düştüğünü gösteriyor.

Şirketin haziran ayındaki gelirin bir önceki aydan da %9 daha az. İkinci çeyreğin toplamında şirketin geliri 187 milyon euro açıklandı. Bu da geçtiğimiz yıla göre %58 düşüş yaşandığı anlamına geliyor.

Analistler şirketin bu yıl daha az akıllı telefon çıkaracağını söylüyor. Hatırlayacağınız gibi Tayvanlı telefon üreticisi Pixel telefon departmanını Google’a satmıştı. Şirket bu satış sonrası çalışanlarının yüzde 22’sinin işine son verdi. Sıkıntılı bir dönemde geçen şirket böylece finansal durumunu düzeltmeyi amaçlıyor. Ancak HTC için gelecek pek de parlak görünmüyor.

PUBG için yeni güncelleme yayınlandı

