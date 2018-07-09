HABER

HTC bundan sonra daha az telefon çıkaracak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.07.2018 08:31 | Son Güncelleme

Son dönemde geliri sürekli düşen HTC, haziran ayında da istediğini bulamadı. Geliri hızla düşmeye devam eden şirket için sıkıntılı günler kapıda.

HTC bundan sonra daha az telefon çıkaracak

Teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinden HTC, zor zamanlardan geçiyor. Bildiğiniz gibi Tayvanlı telefon üreticisinin geliri son birkaç çeyrektir düşüşte. Şirketin bu düşüşü 2018’de de sürüyor. Şirket haziran ayında da gelirinde büyük düşüş yaşadı.

Tayvanlı telefon üreticisi haziran ayında 62 milyon euro gelir elde etti. Oysa şirketin geçtiğimiz yılın haziran ayında 192 milyon euro gelir açıklamıştı. Bu da şirketin gelirinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %67 düştüğünü gösteriyor.

Şirketin haziran ayındaki gelirin bir önceki aydan da %9 daha az. İkinci çeyreğin toplamında şirketin geliri 187 milyon euro açıklandı. Bu da geçtiğimiz yıla göre %58 düşüş yaşandığı anlamına geliyor.

Analistler şirketin bu yıl daha az akıllı telefon çıkaracağını söylüyor. Hatırlayacağınız gibi Tayvanlı telefon üreticisi Pixel telefon departmanını Google’a satmıştı. Şirket bu satış sonrası çalışanlarının yüzde 22’sinin işine son verdi. Sıkıntılı bir dönemde geçen şirket böylece finansal durumunu düzeltmeyi amaçlıyor. Ancak HTC için gelecek pek de parlak görünmüyor.

PUBG için yeni güncelleme yayınlandı

PARTNERBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyorBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyor
Sony Xperia XA2 Ultra beklenenin altında kaldıSony Xperia XA2 Ultra beklenenin altında kaldı
Google’ın yapay zeka şefi yenilikleri açıkladıGoogle’ın yapay zeka şefi yenilikleri açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HTC teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı

Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Movies & TV uygulaması hangi platformlara gelecek

Movies & TV uygulaması hangi platformlara gelecek

iPhone X’lerdeki Inbox sorunu çözüldü!

iPhone X’lerdeki Inbox sorunu çözüldü!

Galaxy S10 şaşırtacak

Galaxy S10 şaşırtacak

Samsung Galaxy X CES2019’da ortaya çıkabilir

Samsung Galaxy X CES2019’da ortaya çıkabilir

Sony Xperia XA2 Ultra beklenenin altında kaldı

Sony Xperia XA2 Ultra beklenenin altında kaldı

Google’ın yapay zeka şefi yenilikleri açıkladı

Google’ın yapay zeka şefi yenilikleri açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.