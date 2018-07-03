HABER

HTC çalışanlarını işten çıkarıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2018 12:17 | Son Güncelleme

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, zor günleri atlatabilmek için 1500 çalışanını işten çıkardığını duyurdu.

HTC çalışanlarını işten çıkarıyor

Özellikle son zamanlarda teknoloji alanında kendisine yer edinemeyen HTC, kar elde edebilen bir yapıya bürünebilmek için birçok çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi HTC, şirketin her geçen gün zarara girdiğini açıklayarak, 1.500 çalışanını işten çıkarma kararını aldı. Bu konuda özellikle altını çizerek üzgün olduklarını ifade eden firma, işten çıkarılan elemanlarına her türlü desteği sunacaklarını belirtmesine rağmen, isyanın önüne geçemedi.

HTC birçok çalışanını işten çıkardı!
Son dönemde ardı arkası kesilmeyen işten çıkarmalarına bir yenisini daha ekleyen Tayvanlı firmanın daha önceleri de bu tarz bir küçülmeye gittiğini biliyoruz. Bu durum böyle giderse artık sektör içerisinde ne kadar dayanabilir orası tartışılır. Ek olarak işten çıkarmaların genel olarak üretim bölümünden olduğunu da belirtelim.

Özellikle mobil cihazlar konusunda baya geri de kalan şirket, ilerleyen dönemler de nasıl bir aksiyon alacak şimdilik merak konusu. Özellikle üretim departmanında yapılan çıkarımlar şirketi kötü etkiler mi bilemiyoruz ancak yapılan hamlenin pek zekice olmadığının da altını çizmek isteriz.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Instagram sizi de uyarabilirInstagram sizi de uyarabilir
GTA 6 geliyor mu?GTA 6 geliyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HTC akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BİM'de uygun fiyatlı Vestel Venus 5000 fırsatı

BİM'de uygun fiyatlı Vestel Venus 5000 fırsatı

Instagram sizi de uyarabilir

Instagram sizi de uyarabilir

GTA 6 geliyor mu?

GTA 6 geliyor mu?

Note 10’un sinyali çok önceden verilmişti

Note 10’un sinyali çok önceden verilmişti

Takipçilerinize Instagram hikayenizde soru sorun!

Takipçilerinize Instagram hikayenizde soru sorun!

Apple Maps baştan sona yenileniyor

Apple Maps baştan sona yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.