HTC çalışanlarını işten çıkarıyor

Özellikle son zamanlarda teknoloji alanında kendisine yer edinemeyen HTC, kar elde edebilen bir yapıya bürünebilmek için birçok çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi HTC, şirketin her geçen gün zarara girdiğini açıklayarak, 1.500 çalışanını işten çıkarma kararını aldı. Bu konuda özellikle altını çizerek üzgün olduklarını ifade eden firma, işten çıkarılan elemanlarına her türlü desteği sunacaklarını belirtmesine rağmen, isyanın önüne geçemedi.

HTC birçok çalışanını işten çıkardı!

Son dönemde ardı arkası kesilmeyen işten çıkarmalarına bir yenisini daha ekleyen Tayvanlı firmanın daha önceleri de bu tarz bir küçülmeye gittiğini biliyoruz. Bu durum böyle giderse artık sektör içerisinde ne kadar dayanabilir orası tartışılır. Ek olarak işten çıkarmaların genel olarak üretim bölümünden olduğunu da belirtelim.

Özellikle mobil cihazlar konusunda baya geri de kalan şirket, ilerleyen dönemler de nasıl bir aksiyon alacak şimdilik merak konusu. Özellikle üretim departmanında yapılan çıkarımlar şirketi kötü etkiler mi bilemiyoruz ancak yapılan hamlenin pek zekice olmadığının da altını çizmek isteriz.

Kaynak: Teknolojioku

