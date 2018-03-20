HTC’den ‘çifte’ atak: HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+ tanıtıldı! İşte Desire 12 ve Desire 12+’ın özellikleri ve çıkış tarihi

HTC, son zamanlarda düşen telefon satışları nedeniyle mali sıkıntılar yaşıyor. Daha doğrusu resmi bir açıklama olmasa da iddialar bu yönde. Şirketin akıllı telefon departmanını Google’a satması bu iddiaların üzerine deyim yerindeyse tuz biber oldu. Akıllı telefon departmanının satışı ile birlikte HTC’nin artık telefon üretip üretmeyeceği büyük merak konusuydu. Ancak firma söz konusu satışın ardından durmadı ve bugün İngiltere’de gerçekleştirdiği duyuruyla birlikte HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+ modellerinin tanıtımını yaptı.

HTC DESİRE 12’NİN ÖZELLİKLERİ



HTC Desire 12’in ekran tarafında 5.5 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde 18:9 formatına sahip bir ekran bulunuyor. Desire 12’nin kalbinde MediaTek MT6739 işlemcisi yer alırken bu işlemciye model seçeneğine göre 2GB RAM/16GB dahili depolama ya da 3GB RAM/32 GB dahili depolama eşlik ediyor.

Telefonun arka kamerası 13 Megapiksel çözünürlüğündeyken ön kamerası 5 Megapiksel çözünürlüğünde. Android Oreo ile satışa çıkacak cihazda bizi asıl şaşırtıcı kısım ise güvenlik kısmı. Zira artık giriş seviyesi akıllı telefonlarda demirbaş olarak bulunan parmak izi okuyucusu Desire 12’de bulunmuyor.