HTC’den ‘çifte’ atak: HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+ tanıtıldı! İşte Desire 12 ve Desire 12+’ın özellikleri ve çıkış tarihi

HTC, son zamanlarda düşen telefon satışları nedeniyle mali sıkıntılar yaşıyor. Daha doğrusu resmi bir açıklama olmasa da iddialar bu yönde. Şirketin akıllı telefon departmanını Google’a satması bu iddiaların üzerine deyim yerindeyse tuz biber oldu. Akıllı telefon departmanının satışı ile birlikte HTC’nin artık telefon üretip üretmeyeceği büyük merak konusuydu. Ancak firma söz konusu satışın ardından durmadı ve bugün İngiltere’de gerçekleştirdiği duyuruyla birlikte HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+ modellerinin tanıtımını yaptı.
HTC DESİRE 12’NİN ÖZELLİKLERİ
HTC Desire 12’in ekran tarafında 5.5 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde 18:9 formatına sahip bir ekran bulunuyor. Desire 12’nin kalbinde MediaTek MT6739 işlemcisi yer alırken bu işlemciye model seçeneğine göre 2GB RAM/16GB dahili depolama ya da 3GB RAM/32 GB dahili depolama eşlik ediyor.
Telefonun arka kamerası 13 Megapiksel çözünürlüğündeyken ön kamerası 5 Megapiksel çözünürlüğünde. Android Oreo ile satışa çıkacak cihazda bizi asıl şaşırtıcı kısım ise güvenlik kısmı. Zira artık giriş seviyesi akıllı telefonlarda demirbaş olarak bulunan parmak izi okuyucusu Desire 12’de bulunmuyor.
HTC DESİRE 12+’IN ÖZELLİKLERİ
HTC Desire 12+’ın özellikleri Desire 12’ye göre daha iyi. HTC Desire 12+’da 6 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde yine 18:9 ekran formatına sahip bir ekran yer alıyor. Desire 12+’da Qualcomm Snapdragon 450 işlemcisi, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama bulunuyor.
Desire 12+’ın arka tarafında ise çift kamera bizi karşılıyor. Bu kameraların birisi 13 megapiksel çözünürlüğe sahipken, diğeri 2 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Bu kameralar sayesinde portre fotoğraflar çekmek mümkün oluyor. Kameraların hemen altında ise Desire 12’deki eksikliğin aksine parmak izi okuyucusu karşımıza çıkıyor. Telefonun ön kamarası ise 8 Megapiksel.
İŞTE DESİRE 12 SERİSİ TELEFONLARIN FİYATLARI VE ÇIKIŞ TARİHLERİ
HTC Desire 12 200 Euro’dan, küçük kardeşine göre daha iyi teknik özelliklere sahip olan Desire 12+ ise 250 Euro’dan Nisan ayında Avrupa’da satışa çıkacak. Telefonların ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında ise herhangi bir bilgi yok. Fakat, her iki telefonun yaz aylarına doğru ülkemizde satışa çıkması bekleniyor.
Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti
HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)
Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!
Hırvatistan’da OHAL ilan edildi
ABD'de okula saldırı!
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum