HTC'nin en yeni son model telefonu nedir? | HTC'nin en yeni telefonunun modeli fiyatı nedir?

HTC'nin en yeni en son telefonu olan U11, 3D likit cam yüzey, Ulta Hızlı Otofokus özelliğine sahip kamera, gürültü önleme özelliğine sahip ses deneyimi, şık ve suya dayanıklı gövdeyle kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. HTC U11 5,5 inç boyutunda 3D cam ekrana sahiptir. HTC U11'de oldukça güçlü bir işlemci olan Snapdragon 835 kullanılmaktadır. HTC U11 kamera konusunda ön plana çıkan bir telefon olarak piayasada yer almaktadır.

HTC U11'İN FİYATI NEDİR?

HTC'nin en son telefonu olan U11, ülkemizde 3,299 TL'den satılmaktadır.

HTC U11'İN ÖZELLİKLERİ

Ekran: 5.5" QHD

Kamera :16 MP Ön Kamera / 12 MP (Ultra Piksel) Arka Kamera

İşlemci: 8 Çekirdek / 2.45 Ghz

RAM / Dahili Hafıza 4 GB / 64 GB

İşletim Sistemi: Android

Ağırlık / Boyutlar: 169 gr / 153.9 x 75.9 x 7.9 mm

Batarya:3000 mAh

HTC U11'İN DETAYLI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Teknoloji severler tarafından oldukça merak edilen sorulardan bir tanesi de HTC U11'in detaylı özellikleri nelerdir? İşte HTC U11'in detaylı özellikleri...

Ağırlık:169 g

Arttırılabilir Hafıza: 256 GB'a kadar

Bekleme Süresi: Maksimum 336 Saat (3G ile)

Bluetooth: Var

Boyutlar: 153.9 mm x 75.9 mmx 7.9 mm

Çift Hatlı: Var ( Tek İşlemcili )

Dahili Hafıza: 128 GB

Ekran Boyutu: 5,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560

Ekran Renk Çözünürlüğü: 16 Milyon

Ekran Tipi: Süper LCD 5

E-mail Desteği Var

Entegre Flaş Var

Entegre Kamera Var

Görüntülü Konuşma Var ( Uygulama ile data kullanır )

Göz Taraması Yok

GPS (Küresel Konumlama Sistemi) Var

Hafıza Kartı Tipi Micro SD

HandsFree (Eller Serbest) Varİşlemci Kapasitesi 2,45 GHz Quad Core + 1,9 GHz Quad Core