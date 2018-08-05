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HTC'nin en yeni son model telefonu nedir? | HTC'nin en yeni telefonunun modeli fiyatı nedir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2018 01:54 | Son Güncelleme

Teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle yeni akıllı telefonlar piyasa çıkmakta. Tayvanlı telefon üreticisi HTC'nin ürettiği telefonlar da vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmekte. HTC'nin en yeni, en son telefonu hangisidir? HTC'nin en yeni telefonunun fiyatı nedir? İşte HTC'nin en yeni telefonuyla ilgili tüm detaylar...

HTC'nin en yeni son model telefonu nedir? | HTC'nin en yeni telefonunun modeli fiyatı nedir?

HTC'nin en yeni en son telefonu olan U11, 3D likit cam yüzey, Ulta Hızlı Otofokus özelliğine sahip kamera, gürültü önleme özelliğine sahip ses deneyimi, şık ve suya dayanıklı gövdeyle kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. HTC U11 5,5 inç boyutunda 3D cam ekrana sahiptir. HTC U11'de oldukça güçlü bir işlemci olan Snapdragon 835 kullanılmaktadır. HTC U11 kamera konusunda ön plana çıkan bir telefon olarak piayasada yer almaktadır.

HTC U11'İN FİYATI NEDİR?

HTC'nin en son telefonu olan U11, ülkemizde 3,299 TL'den satılmaktadır.

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HTC U11'İN ÖZELLİKLERİ

Ekran: 5.5" QHD
Kamera :16 MP Ön Kamera / 12 MP (Ultra Piksel) Arka Kamera
İşlemci: 8 Çekirdek / 2.45 Ghz
RAM / Dahili Hafıza 4 GB / 64 GB
İşletim Sistemi: Android
Ağırlık / Boyutlar: 169 gr / 153.9 x 75.9 x 7.9 mm
Batarya:3000 mAh

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HTC U11'İN DETAYLI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Teknoloji severler tarafından oldukça merak edilen sorulardan bir tanesi de HTC U11'in detaylı özellikleri nelerdir? İşte HTC U11'in detaylı özellikleri...

Ağırlık:169 g
Arttırılabilir Hafıza: 256 GB'a kadar
Bekleme Süresi: Maksimum 336 Saat (3G ile)
Bluetooth: Var
Boyutlar: 153.9 mm x 75.9 mmx 7.9 mm
Çift Hatlı: Var ( Tek İşlemcili )
Dahili Hafıza: 128 GB
Ekran Boyutu: 5,5 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560
Ekran Renk Çözünürlüğü: 16 Milyon
Ekran Tipi: Süper LCD 5
E-mail Desteği Var
Entegre Flaş Var
Entegre Kamera Var
Görüntülü Konuşma Var ( Uygulama ile data kullanır )
Göz Taraması Yok
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) Var
Hafıza Kartı Tipi Micro SD
HandsFree (Eller Serbest) Varİşlemci Kapasitesi 2,45 GHz Quad Core + 1,9 GHz Quad Core

htcler

İşletim Sistemi Android 7.1 (Nougat)
İşletim Türü Android
Java Desteği Yok
Kamera Çözünürlüğü 12 MP
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) 3x, Var
Konuşma Süresi Maksimum 24,5 Saat (3G ile)
MMS (Resimli Mesaj) Var
Mobil Bağlantı Hızı 4.5G
MP3 Çalma Var
NFC (Yakın Alan İletişimi) Var
Oyun Yüklenebilir
Ön (Selfie) Kamera 16 MP
Parmak İzi Okuyucu Var
PC Senkronizasyonu Var
Pil Gücü 3000 mAh
Pil Türü Li-Ion
Push E-mail (Elektronik Posta) Var
Radyo Yok
RAM Kapasitesi 6 GB
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri 0.45 W/kg (Baş) 0.60 W/kg (Vücut)
Video Kayıt Var
Video Oynatma Var
Vodafone Kampanyası Yok
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Yüz Tanıma Yok
Zil Tipi Polifonik - MP3

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