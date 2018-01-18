HTC U11 EYEs tanıtım tarihi açıklandı

Geçtiğimiz ay sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass (@evleaks) yaklaşmakta olan yeni bir orta segment HTC modelinin olduğunu açıklamıştı. HTC U11 EYEs ismini taşıyacak olan modelin modern bir tasarım çizgisine sahip olacağı ve Mobil Dünya Kongresi öncesinde satışa sunulacağını belirtmişti.

Nitekim yaklaşık olarak 1 ay sonra Evan Blass’ın söylediklerinin doğru olduğunu görüyoruz. HTC, Weibo sayfası üzerinden yayınladığı görselde, 15 Ocak tarihini işaret ediyor. İlgili görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

HTC U11 EYEs gücünü Qualcomm’un Snapdragon 652 yonga setinden alacak. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanı ise 64GB olacak. HTC, dileyenler için 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip ikinci bir modeli daha satışa sunacak.

HTC U11 EYEs’in piyasadaki diğer orta segment modellere göre en önemli özelliği 2160 x 2080 piksel çözünürlüğünde, 18:9 en boy oranına sahip 5.99 inçlik bir ekranla gelecek olması.

Ön tarafında 2 adet 5MP’lik kamera bulundurması beklenen telefonun ana kamerası ise 12MP olacak. 3930 mAh kapasitesinde, oldukça güçlü bir bataryayla beslenecek olan telefonun fiyatı ise henüz netleşmiş değil.

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