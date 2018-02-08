HTC U12, gücünü SD 845’ten alacak

Tayvan’ın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan HTC, son yıllarda hayli kan kaybetti. Son olarak geçtiğimiz yıl akıllı telefon bölümünün fikri hakları için Goolge ile el sıkışan HTC, hala havlu atmış gibi görünmüyor. Keza şirketin yeni amiral gemisi modeli HTC U12, Tayvan’da gerçekleşen bir 5G fuarında ortaya çıktı.

Tayvan’da gerçkeleşen 5G fuarında ortaya çıkan HTC U12’nin tasarım anlamında HTC U11+’ı fazlasıyla andırdığını söylemek mümkün. Fakat yine de arada ufak farklılıklar yok değil. Örneğin, HTC U12, selefi modellere göre daha kavisli bir ekrana sahip olacak. Telefonun bu tasarım çizgisiyle Samsung’un yeni Galaxy S serisi modellerini anımsattığını söylemek, pek de yanlış olmayacaktır.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre, HTC U12 gücünü Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 845’ten alacak. Sistemini 6GB RAM ile desteklecek olan telefonun dahili depolama alanı ise minimum 64GB olacak. MicoSD kart desteğine de sahip olması beklenen HTC U12, toza ve suya karşı IP68 sertifikası ile korunacak.