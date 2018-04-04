HTC U12+ ile ne zaman tanışacağız

Son olarak geçtiğimiz yıl akıllı telefon bölümü ile ilgili olarak Google’la masaya oturan Tayvanlı üretici, faaliyetlerine devam kararı almıştı. Genel olarak her sene iki amiral gemisi modeli satışa sunan HTC, bu sene itibariyle bu sayıyı 1’e indirmeyi planlıyor. İddialara göre, Tayvanlı üreticinin bu sene satışa sunacağı HTC U12+ Mayıs ayında tanıtılacak.
HTC geçtiğimiz sene satışa sunduğu üst düzey modellerde Edge Sense ismini verdiği basınca duyarlı bir teknoloji kullanmıştı. Tayvanlı üreticinin bu teknolojiyi biraz daha işlevsel hale getirerek HTC U12+ modeli ile tekrardan kullanıcıların beğenisine sunması bekleniyor.
Bu özellik, U12+’ın ayır edici yönünü oluşturacak. Keza teknik özellikler baz alındığında, HTC’nin amiral gemisi modeli ile piyasadaki diğer üst segment modeller arasında önemli bir fark bulunmuyor.
HTC U12+ da diğer üst düzey modeller gibi, Qualcomm’um SD845 yonga setinden güç alacak. Sistemini 6GB RAM ile destekleyecek olan telefonun kullanıcı tercihine bağlı olarak 64GB ya da 128GB’lık dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor.
3420mAh büyüklüğünde ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenecek olan telefonun hem arka, hem de ön tarafında çift kamera ile gelmesi sürpriz olmayacaktır.
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