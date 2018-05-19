HTC U12+’ın 23 Mayıs’ta tanıtılması bekleniyor

Bugün de sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, telefon ile ilgili yeni görüntüler ve bilgiler paylaştı. Blass’ın paylaştığı görüntülerde telefonun tasarımı net bir şekilde görülürken, sızdırılan bilgiler de telefonun teknik özelliklerini tüm detaylarıyla ortaya çıkardı.

Sızdırılan bu yeni görüntüler, telefonun çift arka kameraya sahip olacağını doğrularken, ekranın üst kısmında son dönemde moda olan çentiğin yer almayacağını gösteriyor. Ayrıca telefon satışa sunulacağı farklı renk seçenekleri de bu görüntülerle netlik kazandı.

Teknik özelliklere gelecek olursak, HTC’nin yeni amiral gemisi QHD+ çözünürlükte 6 inç Super LCD6 ekranla geliyor. Snapdragon 845 yonga seti kullanan telefonda 6 GB RAM ve tercihe göre 64 veya 128 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 3500.

Telefonun arka yüzünde biri 12 megapiksel geniş açılı UltraPixel, biri 16 megapiksel olmak üzere çift arka kamera bulunuyor. Her iki kamerada da OIS ve UltraSpeed Autofocus özellikleri bulunuyor. Telefonun selfie kamerası ise 8 megapiksel.