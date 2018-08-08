HTC U12 Life’ın çok yakında tanıtılması bekleniyor

Bildiğiniz gibi HTC yeni amiral gemisi akıllı telefonu HTC U12+’ı haziran ayında satışa çıkardı. HTC U12+’dan sonra HTC U12’nin de satışa sunulması bekleniyordu fakat HTC ikinci bir model çıkarmaktan vazgeçti. Ancak sızdırılan son bilgilere bakılırsa şirket sonunda HTC U12’nin farklı bir modelini çıkarmaya hazırlanıyor.
Bir süredir gündemde olan U12 Life’a ait olduğu söylenen yeni görüntüler sızdırıldı. Bu görüntüler HTC’nin Google Pixel telefonlarını andıran bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığını gösteriyor.
Bu görüntülere bakılırsa U12 Life’ın arka paneli Pixel telefonlar gibi iki farklı tona sahip olacak. Bu iki tona sahip tasarımda farklı materyallerin mi kullanılacağı, yoksa sadece renklerin mi farklı olacağı şimdilik bilinmiyor.
Daha önce gelen söylentilere göre U12 Life, 6 inç ekranla gelecek ve Snapdragon 636 yonga seti kullanacak. Telefonun diğer teknik özellikleri arasında 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, microSD hafıza kartı desteği, 16 + 5 megapiksel çift arka kamera, 13 megapiksel selfie kamerası ve 3600 mAh batarya olacağı söyleniyor.
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