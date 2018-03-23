HTC Vive indirime gitti

HTC ve Oculus’un öncülük ettiği sektörde, akıllı telefonla birlikte kullanılan basit gözlükler de önemli bir pazar payına ulaştı. Bu alanda da Samsung ve Google başarılı bir ivme yakaladı. Bu gözlüklerin ucuz ve kullanışlı olması, HTC Vive ve Oculus Rift’in satış rakamlarına da olumsuz etki yaptı.

Sanal gerçeklik cihazları, özellikle oyun sektörü açısından büyük önem arz ediyor. Keza bu cihazların oyun sektörünün geleceği olduğu belirtilmekte. Hali hazırda VR’a hitap eden AAA kalitesinde pek fazla oyun yok. Bu durumun temel nedeni ise bu gözlüklerin oldukça pahalı olması.

AAA kalitesinde oyunlar oynayabileceğimiz 3 sanal gerçeklik gözlüğü mevcut. Bunlar PS VR, HTC Vive ve Oculus Rift. Eğer tercihiniz PC ise, seçenek sayınız da 3’ten 2’ye düşüyor. Ülkemizde HTC Vive ve Oculus Rift 2500TL ile 3500TL arasında fiyatlardan satılmakta. Yurt dışına baktığımızda ise Vive’ın fiyatı 600 dolar civarında.

Fakat Vive Pro’nun ön siparişe sunulmasıyla bu fiyat 100 dolar daha aşağıya çekilerek 500 dolar seviyesine indirildi. Vive Pro, Vive’a oranla yüzde 78 daha yüksek bir çözünürlüğe sahip. Ayrıca IPS LCD yerine OLED ekranla geldiği için daha canlı bir oyun deneyimi sunuyor. Avrupa’da 880 euro’dan satışa sunulan cihazın Türkiye fiyatı ise henüz netleşmiş değil.

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