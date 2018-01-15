HTC Vive Pro görücüye çıktı

VR sanal gerçeklik pazarının en önemli isimlerinden HTC, büyük beğeni toplayan Vive headset’inin güncellenmiş ve daha güçlü hale getirilmiş HTC Vive Pro versiyonuyla CES 2018‘de boy gösterdi, CES katılımcılarına daha önce kolay kolay yaşamadıkları deneyimleri sundu.

HTC Vive Pro, ilk etapta yenilenmiş, daha hafif ve daha kullanışlı kompakt tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kablolar bu kez daha azalmış ve kablosuz kontrolörler sayesinde VR deneyimi yaşamak daha kolay.

Tabii en dikkat çekici gelişmeler, görsel kalite tarafında yaşandı. Ürünün 3.5 inç AMOLED lensleri toplamda 2880 x 1600 piksel çözünürlük (lens başına 1440 x 1600) sunuyor ki bu, önceki ürüne kıyasla ciddi bir kalite artışı anlamına geliyor.

Ayrıca yanlarda konumlandırılan yeni kulaklıklar, VR deneyimleriniz esnasında işitsel detayları da kaçırmamanız adına güzel düşünülmüş.

HTC bu ürünü için “Şimdiye kadar hazırladığımız en iyi VR headset” yakıştırmasını yapıyor. Tabii bu ürünü yalnızca oyunlarda değil; sinema sektöründen inşaat sektörüne, sağlıktan eğitime kadar birçok farklı alanda kullanabilmek mümkün.

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