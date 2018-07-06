HTC zararını azaltmak için işten çıkarma kararı aldı

Son dönemde akıllı telefon pazarında istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan HTC, kan kaybetmeye devam ediyor. Tayvanlı teknoloji devi işletme masraflarını düşürmek ve zararını azaltmak için küçülmeye gidiyor. Şirket önümüzdeki aylarda çalışanlarının yüzde 22’sinin işine son verecek. Bu da 1500 çalışanın işini kaybedeceği anlamına geliyor.

Şirketin bu kararı sonrası işten çıkarılacak 1500 kişi eylül ayına kadar işten çıkarılmış olacak. Şirket işten çıkarmaları Tayvan’daki üretim tesislerinde yapacak. Çalışan sayılarının en çok azalacağı departmanın akıllı telefon birimi olacağı söyleniyor.

Şirketin bu işten çıkarma açıklaması, akıllı telefon ve VR departmanlarını birleştirme kararı alınmasının ardından geldi.

Google ile imzalanan 1.1 milyar dolarlık anlaşma Tayvanlı telefon üreticisinin finansal dertleri şimdilik çözmüş olsa da, şirketin geleceği pek de parlak görünmüyor. Önümüzdeki dönemde çıkacak telefon ve VR cihazlarının satış performansı, şirketin geleceği için belirleyici olacak.

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