HTC’nin yeni modeli U12 geliyor

HTC, U serisiyle yenilenme dönemine girmiş ve rakiplerini ykalamak adına ilk hamlesini gerçekleştirmişti. U11 ailesiyle bu çaba açıkça fark edilirken HTC U12 ise oldukça iddialı oldupu gmrülüyor. İşte basına sızan görübtüsüyle U12 ve hakkında merak edilenler…

Uzun yıllardır tasarımlarıyla eleştirilen HTC, sırf bu yüzden One serisini öldürmüş ve U serisiyle karşımıza çıkmıştı. Kötü giden satışları arttırmak isteyen HTC U12 ile oldukça iddialı bir şekilde geri dönmeye hazırlanıyor.

Bir kılıf üreticisi tarafından ortaya çıkartılan HTC U12, 18:9 oranında kavisli 4K ekranla geliyor. Oldukça ince çerçevelere sahip olduğu görülen modelde buna rağmen ön tarafta çift kameraya ve parmak izi sensörüne yer verilmiş.

Her ne kadar göreceli olsa da oldukça şık görünen U12, ayrıca arka tarafta da çift kamera sensörüne sahip. USB Type-C kullanılan modelde kulaklık girişiyse rakiplerine kıyasla halen yerini koruyor.

Teknik özellik tarafındaysa U12'nin Snapdragon 845 işlemci ile gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra modelin 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızasının yer alacağı iddia ediliyor. Ancak teknik özellik tarafında henüz çok bir bilgi bulunmuyor.