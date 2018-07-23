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Huawei, 100 milyon ürün sattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.07.2018 09:49 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarında hızla yükselen Huawei, en başarılı yıllarından birini geçiriyor. Çinli teknoloji devi önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Huawei, 100 milyon ürün sattı

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden Huawei’nin yükselişi sürüyor. Bildiğiniz gibi şirket bugün düzenlediği etkinlikle yeni akıllı telefonu nova 3’ü resmen tanıttı. Bu etkinlikte konuşan kullanıcı elektroniği yöneticisi Richard Yu, şirketin 2018’de büyük bir başarıya imza attığını açıkladı.

Akıllı telefon satışları hızla artan şirket, bu yıl şimdiden 100 milyondan fazla ürün satmayı başardı. Bu da Çinli teknoloji devi için yeni bir rekor anlamına geliyor. 2015’te 100 milyon ürün satması 22 Aralık’ı bulan şirket, bu kilometre taşına 2016’da 14 Ekim’de, 2017 ise 12 Eylül’de ulaşmıştı.

Normalde yıl sonunda ulaştığı 100 milyon barajını şimdiden aşmayı başaran şirket, yıl sonuna kadar 200 milyon ürün satmayı amaçlıyor. 7 yıl önceye kıyasla akıllı telefon satışları tam 51 kat artan Çinli teknoloji devi, akıllı telefon pazarında en etkili şirketler arasında girmiş durumda.

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Huawei teknoloji

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