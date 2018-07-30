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Huawei, AR-GE’ye 20 milyar dolar ayırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.07.2018 09:47 | Son Güncelleme

Araştırma-geliştirme konusunda Amazon ve Alphabet’ten sonra en çok harcayan şirketlerden biri olan Huawei, bu yıl Ar-Ge için 20 milyar doları gözden çıkardı.

Huawei, AR-GE’ye 20 milyar dolar ayırdı

Çin’in önde gelen teknoloji şirketlerinden Huawei, araştırma ve geliştirme departmanına dev yatırımlar yapmaya devam ediyor. Çinli teknoloji devi 2017’de AR-GE’ye 13.23 milyar dolar harcadı. Toplam gelirinin yüzde 14’ünü AR-GE’ye yatıran şirket, Amazon (22.6 milyar $) ve Alphabet (16.6 milyar $)’ten sonra bu alana en çok para harcayan şirketlerden biri oldu.

Üstelik şirket bu yıl AR-GE’ye daha da çok yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Çinli teknoloji devi bu yıl araştırma-geliştirme çalışmalarına 15 ile 20 milyar dolar arasında harcama yapacak. Ayrıca şirketin iş gücünün neredeyse yüzde 50’sini bu alana yönlendirdiği söyleniyor.

Huawei özellikle 5G konusunda oldukça iddialı geliyor. Şirket, 2020’den itibaren yaygın halde kullanılması beklenen 5G patentlerinin yüzde 10’una sahip. Bu da şirketin bu alanın liderleri arasına girmesine yardımcı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei AR-GE

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