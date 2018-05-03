Huawei artık akıllı telefon satamayacak!

ABD, ZTE’ye daha önce ambargo kararı almıştı hatırlarsanız. Geçtiğimiz haftalarda Huawei’nin de ambargo yiyeceği, bu yüzden Android’i bırakmak zorunda kalacağı kendi işletim sistemiyle akıllı telefon üretimine yola devam edeceği iddia edilmişti. Bu iddialar şimdiye kadar doğru çıkmadı. Hatta Huawei bir açıklama yayınlayarak Android ile yoluna devam edeceğini söyledi. Fakat, Pentagon Huawei ile aynı fikirde değil.

PENTAGON’DAN ZTE VE HUAWEİ’YE AKILLI TELEFON AMBARGOSU



ABD Ticaret Bakanlığı’nın ardından bu defa Pentagon Çinli akıllı telefon üreticilerine karşı ayaklandı. Pentagon, ABD üslerindeki satış mağazalarında Huawei ve ZTE markalı akıllı telefonların satışını yasakladı. Yani ABD’ye ait olan askeri üslerde bundan böyle Huawei ve ZTE markalı akıllı telefonlar satılamayacak. Yasağın nedenini ise Pentagon Sözcüsü Dave Eastburn açıkladı.

PENTAGON SÖZCÜSÜ EASTBURN: ZTE VE HUAWEİ RİSK OLUŞTURUYOR



Sözcü Dave Eastburn’a göre kararın arkasında potansiyel güvenlik tehditleri var. Eastburn, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamasında "Huawei ve ZTE markalı cihazların kişiler, önemli bilgiler ve görevler için kabul edilemeyecek bir risk oluşturabileceğini belirterek ’Bu nedenle askeri üslerde ilgili markaların ürünlerinin satılması güvenli olmaz." İfadelerini kullandı.



