Huawei’den 2019 çıkarması!

Hatırlarsanız geçtiğimiz gün Huawei CEO’sunun 5G destekli cihazlar için yaptığı açıklamayı duyurmuştuk. Gelecek yılın yaz-sonbahar döneminde bu telefon karşımıza çıkacak. Ancak Çinli şirketin gelecek seneki planları bu kadar basit değil.

İlk iddialar bir oyun telefonunun yolda olduğunu söylüyor. Henüz birkaç hafta önce açıklanan yazılımsal GPU Turbo teknolojisi şirketin bu alanda yaptığı çalışmaları zaten gösteriyordu. Söylentiler, yıl sonuna doğru oyun odaklı bir akıllı telefonun duyurulacağını söylüyor. Daha önce bu tarz bir denemenin büyük şirketler tarafından yapılmadığını biliyoruz.

Artık konsept olmaktan çıkan katlanabilir telefonlarsa firmanın hedefindeki diğer bir tür. Samsung’un ilk çeyrekte duyurulacak olan Galaxy X‘ine rakip çıkarmak isteyen Çinli firma, bu alanda ilklerden olacak. Doğrudan kendi OLED ekranını üretebilen Samsung, halihazırda yıllardır bu tasarımın üzerinde çalışıyor, fakat Huawei’nin bu kadar birikimi olmadığı aşikar. Nasıl bir ürün karşımıza çıkacak göreceğiz. Anlaşılan o ki oldukça renkli bir 2019 bizleri bekliyor.

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