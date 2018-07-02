HABER

Huawei’den 2019 çıkarması!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.07.2018 09:27 | Son Güncelleme

2019 Huawei için oldukça renkli bir yıl olacak. 5G destekli ilk telefonla ilgili bilgilerin ardından şimdi de yeni planlar basında yerini almaya başladı.

Huawei’den 2019 çıkarması!

Hatırlarsanız geçtiğimiz gün Huawei CEO’sunun 5G destekli cihazlar için yaptığı açıklamayı duyurmuştuk. Gelecek yılın yaz-sonbahar döneminde bu telefon karşımıza çıkacak. Ancak Çinli şirketin gelecek seneki planları bu kadar basit değil.

İlk iddialar bir oyun telefonunun yolda olduğunu söylüyor. Henüz birkaç hafta önce açıklanan yazılımsal GPU Turbo teknolojisi şirketin bu alanda yaptığı çalışmaları zaten gösteriyordu. Söylentiler, yıl sonuna doğru oyun odaklı bir akıllı telefonun duyurulacağını söylüyor. Daha önce bu tarz bir denemenin büyük şirketler tarafından yapılmadığını biliyoruz.

Artık konsept olmaktan çıkan katlanabilir telefonlarsa firmanın hedefindeki diğer bir tür. Samsung’un ilk çeyrekte duyurulacak olan Galaxy X‘ine rakip çıkarmak isteyen Çinli firma, bu alanda ilklerden olacak. Doğrudan kendi OLED ekranını üretebilen Samsung, halihazırda yıllardır bu tasarımın üzerinde çalışıyor, fakat Huawei’nin bu kadar birikimi olmadığı aşikar. Nasıl bir ürün karşımıza çıkacak göreceğiz. Anlaşılan o ki oldukça renkli bir 2019 bizleri bekliyor.

Sony Mobile, Türkiye’den neden çekiliyor?

PARTNERBizim ailede pantolonu annem giyerdiBizim ailede pantolonu annem giyerdi
Google Pixel fiyatı dibi gördüGoogle Pixel fiyatı dibi gördü
Eksik özellik Spotify’a çok yakında geliyorEksik özellik Spotify’a çok yakında geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei huawei 5g

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Elizabeth Hurley oğlunu dinlemedi, üstsüz pozunu paylaştı!

Elizabeth Hurley oğlunu dinlemedi, üstsüz pozunu paylaştı!

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu 2019’da çıkacak

Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu 2019’da çıkacak

Google Pixel fiyatı dibi gördü

Google Pixel fiyatı dibi gördü

Eksik özellik Spotify’a çok yakında geliyor

Eksik özellik Spotify’a çok yakında geliyor

OnePlus da 5G için harekete geçti

OnePlus da 5G için harekete geçti

Google destekli kaiOS geliyor

Google destekli kaiOS geliyor

Google Maps’te Waze esintileri

Google Maps’te Waze esintileri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.