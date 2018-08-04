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Huawei hızlı yükselişini sürdürüyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.08.2018 10:06 | Son Güncelleme

Çin’de 2017’nin üçüncü çeyreğinden beri düşüşte olan akıllı telefon satışları bu çeyrekte de düşmeye devam etti. Ancak bu düşüş Huawei’yi durdurmaya yetmedi.

Huawei hızlı yükselişini sürdürüyor

Çin günümüzde akıllı telefon pazarı için en önemli pazarlardan biri haline gelmiş durumda. Bu yüzden Çin’in akıllı satış telefonlarına kötü demek doğru olmaz. Ancak son dönemde ülkedeki telefon satışları düşüyor. Bu durum 2018’in ikinci çeyreğinde de değişmedi.

Geçtiğimiz çeyrekte Çin’deki telefon satışları bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 daha düşüktü. Ancak telefon satışlarındaki bu düşüş Huawei’ye yansımamış gibi görünüyor. Çinli teknoloji devi akıllı telefon pazarındaki etkinliğini arttırmaya devam ediyor.

2018’in ikinci çeyreğinde 2017’nin aynı dönemine kıyasla %22 daha fazla telefon satan şirket, Çin’in ilk 5 telefon üreticisi arasında büyüme gösteren tek firma oldu. Bu sayede şirketin ülkedeki pazar payı yüzde 26’ya yükseldi.

Özellikle Honor alt markası büyük başarı yakaladı. Xiaomi’nin orta segmentteki üstünlüğüne son veren Honor, şirketin ülkede sattığı telefonların neredeyse yarısını oluşturuyor. Honor satışlarının yükselmesinde şirketin e-ticaret alanındaki güçlü varlığı da etkili oldu.

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çin Huawei

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