Huawei Honor 10 tükendi

Huawei’nin yeni amiral gemisi, Avrupa’da birçok ülkede satışa sunulduktan sonra birkaç saat içinde tükendi. Honor 10, İspanya’da satışa çıktıktan sadece 6 saat sonra tükendi. Fransa’da da telefonun Phantom Blue versiyonu daha ilk günden yok satmaya başladı.

Huawei, Avrupa’da ilk günde tam olarak kaç adet Honor 10 satıldığını açıklamadı. Ancak bu bölgede 80 bin sosyal medya kullanıcısının 30 euroluk indirim kuponunu kullandığını açıkladı. Görünen o ki Huawei’nin yeni amiral gemisi bu yılın en başarılı telefonları arasında yer alacak. Şık tasarımı ve etkileyici teknik özellikleri ile dikkat çeken Honor 10’un 400 euroluk fiyatı göz önüne alındığında telefonun gördüğü bu yoğun ilgi çok da şaşırtıcı değil.

Honor 10’un teknik özellikleri arasında 19:9 oranında 5.84 inç ekran, sekiz çekirdekli Kirin 970 yonga seti, 16 + 24 megapiksel arka kamera, 24 megapiksel selfie kamerası ve 3400 mAh batarya yer alıyor. Huawei’nin yeni telefonu 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip iki farklı versiyonla satışa sunuldu.

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