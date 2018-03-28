Huawei Honor 7A sızdırıldı

Çok yakında resmi olarak tanıtılması beklenen telefonun ilk görüntüleri de sızdırıldı. Huawei’nin yeni telefonunu cuma günü resmen tanıtması ve kısa süre sonra da satışa sunması bekleniyor. Honor 7A, 240 dolara raflardaki yerini alacak.

Honor 7A, 18:9 ekran ve çift kamera gibi son dönemin popüler özellikleriyle geliyor. Telefonda 18:9 oranında 5.7 inç ekran bulunuyor. Snapdragon 430 yonga setiyle çalışan telefonda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun arka yüzünde 13 + 2 megapiksel çift kamera mevcut. Son olarak telefon 3000 mAh bataryadan güç alacak.

Honor 7A’nın satışa çıkacağı işletim sistemi ise Android 8.0 Oreo olacak.

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