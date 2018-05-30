Huawei Honor 7S, 125 dolara raflardaki yerini aldı

Huawei’nin alt markası Honor, bugün bütçe dostu akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Bu ayın başında TENAA’dan sertifika alırken görülen Huawei Honor 7S bugün resmen tanıtıldı. Böylece telefon hakkında merak edilen tüm detaylar netlik kazandı.

18:9 oranında 5.45 inç ekrana sahip telefon MediaTek MT6739 yonga seti kullanıyor. Telefonun diğer teknik özellikleri arasında 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 3020 mAh.

142 gram ağırlandaki Honor 7S, 146.5 x 70.9 x 8.3 mm boyutlarında. Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle satışa sunulacak telefon çift SIM-kart özelliğiyle geliyor.

İlk olarak Pakistan’da satışa sunulan Honor 7S, 125 dolara raflardaki yerini aldı. Telefon Honor’un uluslararası internet sitesinde de yer alıyor. Bu yüzden telefonun diğer pazarlarda da çıkacağı biliniyor. Ancak diğer ülkelerde ne zaman çıkacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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