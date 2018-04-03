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Huawei Mate 10, P20’nin özelliklerine kavuşacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

Huawei’nin CEO’su Richard Yu Mate 10 ve Mate10 Pro için önemli açıklamalarda bulundu. P20 serisinde bulunan yapay zeka kamera özellikler Mate10 serisinde de kullanılacak.

Huawei Mate 10, P20’nin özelliklerine kavuşacak

Richard Yu, Mate 10 için 6 farklı sahne tanıma özelliği daha sağlanacak özelliklerin ekleneceğini açıkladı. Mate 10 için eklenen sahneler, kameralarının şelaleleri, grup çekimlerini, havai fişekleri, belgeleri, makro durumları ve doğal renkleri tanımasına izin verecek. Ayrıca Mate 10 en iyi çekimi sağlamak için ayarları otomatik olarak ayarlayabilecek.

Bu özelliklerin hepsi geçtiğimiz günlerde tanıtılan P20 ve P20 Pro üzerinde sunulmuştu. Mate10 Duo’da da tanınabilir sahnelerin hepsi olacak. Mate10 üzerine yapılacak yeni Android güncellemesi ile bu yenilikler sağlanacak.

Güncelleme ile birlikte ayrıca telefonun otomatik olarak yapacağı ayarları devre dışı bırakmanıza da olanak sağlayacak. .

Richar Yu, Android 8.1 güncellemesinin yakın gelecekte Mate10 ve 10 Pro için sunulacağını ve kullanıcıların bu güncelleme için fazla beklemeyeceğini söylemişti..

Huawei’nin geçmiş bir telefon üzerinde yeni tanıttığı özelliği sunacak olması sevindirici. Samsung ve diğer firmalar yazılım ile yapılabilecek birçok şeyi bu şekilde yapmıyor. Mesela Samsung S9 ile birlikte AR emoji özelliğini tanıtmıştı. Bu özellik ne yazık ki S8 üzerinde sunulmayacak.

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Huawei Mate 10 Mate 10 Pro huawei p20

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