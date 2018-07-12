Huawei Mate 10 Porsche Design Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor

Huawei geçtiğimiz aylarda tanıttığı Mate 10 modelinin bir de Premium sürümü olan Porsche Design‘ı duyurmuştu. Türkiye fiyatı etkinlikte açıklanmayan Huawei Mate 10 Porsche Design, bugün dudak uçuklatan bir fiyat ile ülkemizde resmi olarak satışa sunuldu.

Tasarımsal açıdan Mate 10’dan farklı olan Mate 10 Porsche Design, 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile ana telefondan farkını ortaya koyuyor. Mate 10 Porsche Design Türkiye’de tam 7.999 TL‘ye satılıyor.

20 Megapiksel + 12 Megapiksel çift kamera kurulumu ile gelen telefon, gücünü 8 çekirdekli Kirin 970 yonga setinden alıyor.

iPhone X’un 6.099 TL’lik fiyatından bile pahalı olan Mate 10 Porsche Design’ın, ülkemizde satılan en pahalı telefon unvanını eline almış oldu. Şimdilik belli başlı mağazalarda satılan Mate 10 Porsche Design’ın arka bölümünde Porsche logosu, Porsche temalı özel bir arayüz ve özel olarak tasarlanmış aksesuarlar yer alıyor.

Premium sevenlere hitap eden Mate 10 Porsche Design, bakalım ülkemizde bu denli yüksek fiyatına rağmen ilgi görecek mi?

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