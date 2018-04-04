Huawei Mate 10 ucuzluyor

Hali hazırda akıllı telefon pazarının 3 numarası konumunda bulunan Huawei, Asya pazarı kadar Amerika’ya da önem veriyor. Hatta ABD pazarı için hatırı sayılır miktarlarda lobi harcamaları gerçekleştiren Huawei, Trump yönetiminin attığı adımlar sonrası bazı radikal kararlar almıştı.

Geçtiğimiz günlerde ABD hükümeti Çin’den gelen bazı ürünler için vergi düzenlemeleri yapmış ve Huawei’de bu düzenlemelerden nasibini almıştı. Yeni prosedür sonrası, P20 ve P20 Pro modelini ABD’de satışa sunmaktan vazgeçen Huawei, stoktaki modellerinin fiyatında da indirime gitme kararı aldı.

Normal şartlarda ABD’de 800 dolardan satılan Huawei Mate 10, son fiyat güncellemesi sonrası 650 dolardan satılmaya başlandı. Kısa süre öncede telefonun fiyatı 700 dolara karda düşürülmüştü.

Huawei’nin yaptığı bu yeni indirim sonrasında, stokta kalan son Mate 10 modellerinin de kısa süre içerisinde tükeneceği tahmin ediliyor.

Şunu da dip not olarak belirtmek gerekli. Hali hazırda Huawei Mate 10 ile P20 Pro arasında teknik özellikler anlamında önemli bir fark bulunmuyor. Yani 650 dolarlık fiyatıyla Mate 10’un makul bir seçim olduğunu söyleyebiliriz.

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