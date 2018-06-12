Huawei Mate 20 dev bir ekranla gelecek

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olma yolunda hızla ilerleyen Çin merkezli Huawei, bu yılın sonu ya da önümüzdeki yılın başında tanıtması beklenen yeni modeli Mate 20 Pro için Samsung'a 6.9 inçlik OLED ekran siparişi verdiği ortaya çıktı. Mate ailesinin yeni üyesi olması beklenen Mate 20, bu siparişle beraber devasa bir ekranla gelecek gibi görünüyor.
Bir dönem tekrar büyüme eğilimine giren telefon ekranları 16:9 formatının büyüklüğü nedeniyle tekrar küçülmüştü. 18:9 ya da 19:9 oranlarına geçişle beraber telefon ekranları tekrar büyümeye başladı. Zira gelişen teknoloji telefon boyutunu büyütmeden çerçeve kalınlığını azaltarak daha büyük ekranlı cihazlar üretmeyi sağlamaya başladı.
Huawei Mate 20'nin böyle devasa bir ekranla gelmesi sektörde en büylük ekranlı telefon modeli olmasını sağlayşacak gibi görünüyor. Zira önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy Note 9'un 6.38 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı düşünülüyor. Mate 20 beklenen ekranla tanıtılırsa akıllı telefon pazarındaki en büyük ekranlı modellerden biri olacak.
Ancak sipariş verilen ekranın hangi modelde kullanıcılacağı da tam olarak bilinmiyor. Zira OLED ekranların maliyetleri halen yüksek olduğundan bu ekranı Mate 20 gibi bir modelde kullanmak telefonun fiyatının artmasına yol açacağı için tercih edilmeyebilir. Yine de bu model dışında yeni bir Hauwei modeli beklenmediği için muhtemelen Mate 20'nin ekranın bu boyutta olacağını söyleyebiliriz.
Kaynak: Teknolojioku
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