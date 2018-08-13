Teknoloji devi Huawei‘nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu Mate 20 Lite hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bugün ise ortaya çıkan detaylar arasında Mate 20 Lite'ın görselleri mevcut.

Huawei iddialı bir modelle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor gibi. Akıllı telefon pazarında tekrardan şaha kalkan teknoloji devinin, yeni akıllı telefonunun resmi basın görselleri sızdırıldı.

SlashLeaks üzerinden sızdırılan basın görsellerinde net bir şekilde görünen Mate 20 Lite’ın, en dikkat çeken özelliklerinden biri ön yüzeyinde herhangi bir fiziksel tuşun yer almayışı oluşu. Son zamanların trendlerine ayak uyduran Mate 20 Lite, ince çerçevesiyle de oldukça hoş ve ele oturan bir yapıya sahip.

Huawei Mate 20 Lite görüntüleri sızdırıldı!

Metal gövde tasarımıyla karşımıza çıkacak olan modelde çift kamera dikey şekilde konumlandırılmış. Şık tasarımıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaracak gibi duruyor Mate 20 Lite.

Mate 20 Lite, Kirin 710 işlemcisinden güç alıyor. 6.3 inç’lik bir ekranla kullanıcıların beğenisine sunulacak olan Mate 20 Lite, 6 GB‘lık bir belleğe ve 64 GB depolama alanına sahip olacak.