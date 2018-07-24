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Huawei Mate 20 Lite için iki farklı sürüm düşünülüyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2018 11:12 | Son Güncelleme

Huawei’nin çok ses getirecek Mate 20 ailesinden yeni haberler var! Son iddialara göre serinin küçük versiyonu Mate 20 Lite iki ayrı varyasyonlar birlikte gelecek.

Huawei Mate 20 Lite için iki farklı sürüm düşünülüyor

Yılın başlarında tanıtılan P20 serisinin ardından Mate 20 de görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Yılın son çeyreğinde sahne alması beklenen serinin, nihayet “Lite” üyesinden de haberler gelmeye başladı.

Teknoloji basının güvenilir isimlerinden Roland Quandt, Sydney kod adıyla geliştirilen 20 Lite’ın Sydney I ve Sydney M olmak üzere ikiye ayrıldığını söyledi. Ve iddiasına göre modellerden bir tanesi arka tarafta parmak izi okuyucusu bulunduracakken diğeri yeni nesil ekrana gömülü ultrasonik parmak izi okuyucusuna sahip olabilir.

Ancak bu bilgiyle ilgili ciddi şüpheler var. Zira model, adından da anlaşılacağı gibi serinin en ucuz üyesi ve muhtemelen LCD ekrana sahip olacak. Ultrasonik okuyucunun bu ekran tipiyle çalışmadığını biliyoruz. LCD yerine başka bir tercih yapılması ise Huawei’ye pahalıya patlayacaktır. Üstelik bu sensör de ucuz bir ürün değil. Şu anda sadece üst düzey sayılabilecek telefonlarda görüyoruz.

Bu bilginin doğruluğu konusunda elimizde başka veri. Sonbaharda tanıtılacak modellerle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ettikçe sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 20 Lite teknoloji

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