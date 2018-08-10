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Huawei Mate 20 Pro dev bir pille gelecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.08.2018 08:25 | Son Güncelleme

Merakla beklenen Huawei Mate 20 Pro’nun ayak sesleri gelmeye başladı. Tanıtımına halen iki aya yakın süre bulunan yeni seri, ilgi çekici noktalarıyla karşımıza çıkıyor.

Huawei Mate 20 Pro dev bir pille gelecek!

Huawei şimdiye kadarki en büyük bataryayı Mate 20 Pro‘ya koymaya hazırlanıyor. Çinli şirketin yayınladığı afiş, pil ömrüne göz kırptı.

Yılın ilk çeyreğinde duyurulan P20 ailesinin ardından alışageldiğimiz üzere Mate 20 ailesini görmeye hazırlanıyoruz. Yılın son çeyreğine damgasını vuracak olan seri, çok uzun süredir sızıntılarıyla haber konusu oluyor. Ancak bu kez bir sızıntı değil, doğrudan Huawei’den haber geldi. Çinli firma yeni telefonun pil ömrüne göz kırptı.

Yayınlanan afişte P10 Plus, Mate 10 Pro ve P20 Pro‘nun pil kapasiteleri yazılmış ve bir sonraki için soru işareti konmuş. Ayrıca sürekli artan grafiksel tabloda pil ömrünün artacağı üstü kapalı şekilde gösteriliyor. Bu elbette sadece pil ömründe bir artışa da yorulabilir. Zira Mate 10 Pro ve P20 Pro aynı kapasiteye sahip olmalarına rağmen grafikte artış mevcut.
IFA‘da duyurulacak olan Kirin 980 yongasetinden gücünü alacak olan Mate 20 ailesi için beklenen tarih ise ekim ayı.

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Huawei Mate 20 Pro Huawei

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