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Huawei Mate 20 Pro sonbaharda tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.08.2018 07:57 | Son Güncelleme

Bu yıl sonunda tanıtılması beklenen Huawei Mate 20 Pro’nun ilk görüntüleri sızdırıldı. Ayrıca telefonun teknik özellikleri hakkında yeni detaylar paylaşıldı.

Huawei Mate 20 Pro sonbaharda tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonunu bu sonbaharda satışa çıkarması bekleniyor. Bu yeni amiral gemisinin Mate 20 olacağı konuşuluyor. Huawei henüz yeni amiral gemisi hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bugün sızdırılan görüntüler sayesinde Mate 20 Pro gün yüzüne çıktı.

Çin basınında yer alan bu yeni görüntülerin Mate 20’nin Pro versiyonuna ait olduğu iddia ediliyor. Sızdırılan bu görüntülerde ekranda çentik olmaması dikkat çekiyor. Görünen o ki Huawei son dönemdeki çentikli ekran modasına uymayacak. Telefonun ekranında çentik bulunmasa da, ince ekran çerçeveleri sayesinde ekran/gövde oranı oldukça etkileyici görünüyor.

Bu arada telefonun teknik özellikleri hakkında da yeni detaylar ortaya çıktı. Mate 20 Pro’nun Kirin 980 yonga setiyle çalışacağı ve arka yüzünde 42 megapiksel üçlü kamera bulunacağı iddia ediliyor.

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