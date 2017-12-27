Huawei Matebook yenilendi

Çinli teknoloji devi Huawei, üst seviye dizüstü bilgisayar modeli Matebook D serisini 2018 yılı için yenileyerek müşterilere sunacak. Donanım konusundaki gelişmelerde kullanıcıları oldukça tatmin etmek için yenilenmiş durumda.

Huawei Matebook D 2018 adı altında piyasada olacak olan Intel Coffee Lake işlemciler bu üründe hayat bulacak. Intel Core i5-8250U yada Intel Core i7-8550U yeni seçenekleri bu üründe bizimle olacak. Grafik tarafında Nvidia MX150 ekran kartı kullanılarak artış ürüne yansıtılmış.

Full metal kasa kullanılan üründe 16.9mm civarında 15.6 inçlik ekranda Full HD tercihine gidilmiş durumda. Parlaklık 350 nit gözüküyor. 10 saate ulaşan pil ömrü, Dolby panoramik ses sistemi, 2 adet USB 3.0, bir adet USB 2.0 ve HDMI portları ürün dahilinde bulunuyor. Çift antene sahip WiFi ile çekim gücü yükselmiş durumda.

Modeller ise Core i5-8250U işlemci, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD olanı 790$ olurken, Core i5-8250U işlemci olanı, 8GB DDR4 RAM, 128GB SSD ve 1TB HDD versiyonu 837$, Intel Core i7-8550U işlemcili versiyon ise 1020$ olarak piyasada kullanıcının karşısına çıkacak.

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