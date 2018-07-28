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Huawei’nin pazar payı rekor seviyelere ulaştı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.07.2018 10:29 | Son Güncelleme

Çin’de akıllı telefon satışları geçtiğimiz yıla göre daha düşük olsa da Huawei’nin yükselişi sürüyor. Şirketin pazar payı rekor seviyelere ulaştı.

Huawei’nin pazar payı rekor seviyelere ulaştı

Bildiğiniz gibi Çin pazarının teknoloji şirketleri için önemi her geçen gün artıyor. Ancak bu yıl Çin’de telefon satışları geçtiğimiz yılın altında kaldı. Özellikle ilk çeyrekte satış rakamları büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu yılın ilk çeyreğinde Çin’deki telefon satışları geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 22 daha düşüktü.

Yılın ikinci çeyreğinde de telefon satışları bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Ancak düşüş bu kez ilk çeyrekteki kadar yüksek değildi. İlk çeyrekte satışlar bir önceki yıla göre yüzde 22 azalırken, ikinci çeyrekte yüzde 8 azaldı.

Çin’de telefon satışları genel olarak düşerken, Huawei’nin satışları tam tersi bir grafik izledi. Çinli telefon üreticisinin satışları rekor seviyelere ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde 28.5 milyon akıllı telefon satan şirket, böylece Çin’deki pazar payını yüzde 27’ye yükseltti. Bu pazar payı şirketin tarihinde ulaştığı en yüksek pazar payı.
Huawei’nin ardından Çin’de en çok telefon satan şirketler Oppo ve vivo oldu. Bildiğiniz gibi her iki şirket de BBK Electronics şemsiyesi altında yer alıyor. Listede onları Çin’deki etkinliğini arttıran bir diğer şirket olan Xiaomi izliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin akıllı telefon Huawei telefon satışları

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