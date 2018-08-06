Huawei'nin yüzü gülüyor!

Şirket, dünya çapında 95 milyondan fazla ürünü kapsayan bir akıllı telefon sevkiyatına imza attı. Huawei, IDC verilerine göre yüzde 15,8’lik global pazar payı ile dünyadaki en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi seviyesine yükseldi.
İş performansında öne çıkanlar
HUAWEI P20 Serisi: Sanat ve teknolojiyi birleştiren P20 Serisi, tüketiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. HUAWEI P20 Serisinin dünya çapındaki ürün sevkiyatı 9 milyon cihazı aşmış durumda.
HUAWEI Mate 10 Serisi: HUAWEI Mate Serisi, mobil yapay zeka segmentine birçok yenilik getirdi ve dünya çapında 10 milyonun üzerine çıkan sevkiyat rakamıyla pazarındaki konumunu önemli oranda güçlendirdi.
HUAWEI Nova Serisi: HUAWEI Nova kullanıcılarının sayısı bu süreçte 50 milyonu aştı ve orta segment akıllı telefon pazarının büyümesine ciddi anlamda katkıda bulundu. Nova Serisi'nin toplam sevkiyatı bir önceki yıla göre yüzde 60 oranında arttı.
HUAWEI giyilebilir cihazların sevkiyat oranı, bir önceki yıla göre yüzde 147 değerinde artış gösterdi.
HUAWEI, perakende alanında da büyümesini sürdürdü ve dünya çapında 53 bin HUAWEI mağazası ve 3.500 deneyim mağazasıyla adından söz ettirmeyi başardı. Şirket, 2018'in sonuna kadar, dünya çapında 10 bin perakende mağazası ve 700 deneyim mağazası daha açarak perakende ağını güçlendirmeyi planlıyor.
Aynı zamanda dünyanın en büyük GSM ve Ağ altyapı firmalarından biri olan Huawei, baz istasyonları donanımlarını üretiyor. Firmanın Honor isimli telefon üreticisi bir alt markası da bulunuyor. Hem Huawei hem Honor Türkiye'de faaliyet gösteren markalar.
Kaynak: Teknolojioku
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