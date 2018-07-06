Huawei Nova 3 çift selfie kamerasıyla geliyor

Bildiğiniz gibi Huawei önümüzdeki günlerde Nova serisinin yeni üyelerini resmen tanıtacak. Son günlerde çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan Nova 3, bugün bir kez daha görüldü. Bu kez Huawei yeni telefonu için bir tanıtım afişi yayınladı.

Huawei tarafından yayınlanan bu yeni afiş, telefonun tasarımının net bir şekilde görülmesini sağladı. Daha önce görme şansı yakalayamadığımız ön panelde açıkça görülmüş oldu. Yayınlanan afişe bakılırsa Nova 3 de çentikli ekran modasına uyacak.

Telefonun ekranındaki çentikte çift kamera yer alması dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi daha önce gelen sızıntılarda telefonun çift selfie kamerası ile geleceği iddia ediliyordu. Yayınlanan bu afiş çift selfie kamerası iddialarını doğrulamış oldu.

Yayınlanan afişle ortaya çıkan bir diğer detay da renk seçenekleri oldu. Huawei yeni telefonu mavi ve altın renk seçenekleriyle satışa sunacak.

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